Carlo Zerulo DJ: la scalata verso il successo nell’ElectroDance Music

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 03 Agosto 2022. Lasciarsi trascinare dal ritmo incessante durante le calde serate estive è spesso la passione che coinvolge migliaia di giovani in discoteca o in eventi vari, sorseggiando freschi cocktail, socializzando e facendo nuove conoscenze. Se a trascinare la gioventù sono anche hit dance, nuove di zecca o remixate, il divertimento è assicurato. A rendere “vivi” i locali ci pensano i Dj, che accompagnano musicalmente il feeling con il pubblico presente in sala.

Carlo Zerulo Dj, all’anagrafe Carlo Zerulo, sipontino doc, è attualmente uno dei disc jockey pugliesi più seguiti, nasce artisticamente nel 2004-2005 ed il suo cammino verso la musica prende le mosse sin da bambino. In consolle e nelle sue produzioni, Zerulo si fa apprezzare per il suo mix fatto di suoni diversi che spaziano dall’Electronic Dance Music, all’Electro Dance, Progressive House e Deep House. Una vasta gamma di generi musicali elettronici a percussione creati per discoteche e rave party. Il giovane artista manfredoniano, pian piano, si sta facendo strada nel suo settore, incontrando apprezzamenti ed attestati di stima sempre maggiori

Lo abbiamo sentito per Stato Quotidiano e gli abbiamo rivolto le nostre domande:

Come nasce la tua passione musicale? Con chi hai iniziato questa attività?

“La mia passione musicale nasce all’età di 10 anni. Ricordo l’estate del 1999 in una giornata di agosto quando ascoltai per la prima volta in radio “L’amour toujours” di Gigi D’Agostino, brano che in poco tempo divenne un successo internazionale. Da lì incominciai ad avvicinarmi sempre di più al mondo della musica da discoteca, seguendo spesso anche programmi televisivi, come il celebre Festivalbar e numerosi programmi radiofonici. Quel brano mi aveva affascinato così tanto, e un giorno mi sono chiesto, perchè non ci provo anche io? Nel 2005 iniziai a remixare qualche singolo dance e cominciai a suonare in eventi privati come compleanni, battesimi, comunioni e ad esibirmi insieme a mio cugino Matteo Fiore (artista neomelodico). Gli anni successivi sono stati molto soddisfacenti per me, soprattutto nell’estate 2018, quando collaborammo con l’amico di Lucera, Pasquale Agnusdei in arte (Nino l’Angelo, sosia vocale di Nino D’Angelo). Girammo varie zone d’Italia, tra cui la Campania, il Lazio, la Calabria, la Toscana e la nostra Puglia, regioni che ringrazio ancora oggi per le bellissime serate trascorse”.

Quali sono i generi che fanno parte del tuo repertorio?

“I generi principali del mio repertorio sono: Elettronic dance music, Electro house, Progressive house, Deep house, anche se in realtà non un genere musicale predefinito, ma tanti generi musicali che si incontrano nel sentimento che provo io, suonando. Il mio sentimento è l’amore e l’impegno con cui faccio musica e come la riesco a trasmettere. La musica deve essere divertimento, gioia e come disse anche il musicologo JAD ABUMRAD: “La musica è il primo ed unico linguaggio universale”. Oramai è un bel po’ di anni che la musica elettronica (EDM, Electro house) risulta essere la più ascoltata in tutta Europa, maggiormente in Belgio, Olanda e Germania, dove riscuote un enorme successo. Basti pensare che in Belgio, ogni anno, si svolge il Tomorrowland, uno dei più grandi festival al mondo della musica elettronica, dove partecipano i più grandi Dj internazionali. Oggi, anche in Italia, c’è una buona percentuale di ascolto di musica elettronica”.

I tuoi maggiori successi e le più grandi soddisfazioni in classifica?

“Le soddisfazioni maggiori sono state quelle di vedere i miei singoli in tantissime playlist di piattaforme musicali europee. Ancor maggiore soddisfazione ho provato quando, per tre settimane di fila, il mio brano Sonic è stato in cima a tre classifiche diverse ottenendo il primo posto su 100 artisti sia nella classifica generale di musica elettronica, sia nella classifica generale di musica Techno, e primo su 100 artisti nella regione Puglia come brano più ascoltato. Le classifiche furono stilate da uno dei dieci siti web musicali più noti in Italia. Anche la mia traccia “House Music” era piaciuto a moltissimi e questo non può far altro che rendermi felice e ringraziare quella gente che lo ha portato con i suoi ascolti, per ben tre settimane, in cima alla classifica. Il mio precedente Ep Collection, altro progetto musicale di rilievo mi ha reso più che soddisfatto. In particolare, il brano Sirens è stato inserito in playlist ufficiali importanti di musica elettronica su varie piattaforme di cui fanno parte Disc Jockey di spessore, come Dimitri Vegas & Like Mike è Armin Van Buuren”.

A chi ti ispiri musicalmente e per quale motivo?

“Mi ispiro a vari artisti ma in particolare a Gigi D’Agostino perché è stato il primo Dj che ho ascoltato da bambino e da cui è nata la mia passione per la musica. Lui è il maestro. Ha rivoluzionato la musica Italo dance nel tempo, il suo genere è unico. Gigi ha remixato l’impossibile, lontani da lui musicalmente. Come non citare, ad esempio, “Con il nastro rosa” di Battisti. Un brano bellissimo e difficile da remixare. Attualmente rimane il numero uno in Italia. La sua musica è magia”.

Il tuo idolo è stato recentemente colpito da una malattia rara. Insieme ad altri artisti anche tu gli hai dedicato un meritato omaggio. Ce ne vuoi parlare?

“Sì, il 17 dicembre 2021 ho notato un articolo su un quotidiano online nel quale vidi la foto di Gigi D’Agostino con un deambulatore e lessi che era stato colpito da una brutta malattia. Rimasi molto colpito e immaginavo che ci sarebbero stati tantissimi messaggi di affetto per lui. Parecchie persone incominciavano a dedicargli videoclip e decisi di dedicargli anche io un omaggio. Pensai subito di remixare un suo brano e scelsi il brano “Bla Bla Bla” con cui nel 2001 venne premiato al Dance Award come miglior artista dance italiano. Pubblicai il mio progetto remixato sulle piattaforme musicali, citando nei testi l’omaggio a Gigi D’Agostino. Il remix venne ascoltato molto in Piemonte e in gran parte d’Italia, ed il 9 maggio 2022 anche una testata piemontese (il Torinese) ha pubblicato un articolo sul mio pezzo per lui. Spero l’abbia letto e colgo l’occasione di inviarli un grandissimo abbraccio e un in bocca al lupo per la sua guarigione”.

Stai riscuotendo un buon successo soprattutto al di fuori dai confini regionali. Come mai ti esibisci poco sul nostro territorio?

“Mi sono sempre esibito poco nel nostro territorio per mia scelta personale. Questa è anche la risposta a chi mi dice di non conoscermi o di non aver mai sentito il mio nome qui a Manfredonia. Ho semplicemente scelto di suonare altrove. Per quanto riguarda gli attestati di stima e gli apprezzamenti sono molto contento. Come dici, ho un discreto seguito perché sono anni che ormai ho questo hobby. La notorietà che hanno riscosso i miei brani hanno fatto sì che Google mi dedicasse una pagina come artista”.

Quali sono i tuoi progetti musicali futuri?

“Sto lavorando ad un progetto musicale di prossima uscita. Mi auguro che piaccia come i precedenti. Il mio ultimo album sarà basato sui dei remix importanti e siamo al lavoro anche per la distribuzione. Chi volesse seguirmi può farlo sul mio canale personale ufficiale Youtube”.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 03 Agosto 2022