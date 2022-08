CGIL Foggia, ricordando Yusupha: “Arriverà il tempo della libertà”

Foggia, 3 agosto 2022 – Lo scorso 27 Giugno, a causa dell’ennesimo incendio nel Ghetto di Rignano, oggi conosciuto con il nome più “civile” di Torretta Antonacci, muore carbonizzato l’ennesimo immigrato Joof Yusupha, muore da invisibile.

Carbonizzato durante il sonno, venuto a lavorare nel territorio di Capitanata, come migliaia di lavoratori immigrati impegnati nelle campagne del foggiano, che spalla a spalla con i nostri lavoratori italiani, condividono difficoltà ed impegno per un lavoro che molto spesso non ripaga con la corretta applicazione delle regole contrattuali, orario, paghe, condizione che accomuna lavoratori dal colore della pelle differente, ma uguali, quelli che comunemente continuano ad essere chiamati braccianti.

Yusupha, era uno di loro, ma invisibile, un immigrato, per le norme vigenti, un CLANDESTINO, eppure aveva avuto i documenti, ma a causa di mille complicanze burocratiche dettate dalla Bossi Fini e dai decreti Salvini hanno riportato, un lavoratore in stato di clandestinità. Privandolo di ogni diritto e di ogni possibilità.

Lo status di clandestinità, non permette di lavorare, non permette di avere assistenza sanitaria, residenza, non permette di muoversi nel nostro territorio, diventi invisibile, eppure esisti.

Yusupha, muore così, a 35 anni carbonizzato nella baracca dove viveva, non poteva andare via, non poteva scegliere, non aveva il diritto di desiderare un mondo migliore, l’unico modo per sopravvivere era restare in un luogo anche esso invisibile, da oltre vent’anni.

In accordo con la famiglia e la comunità africana che ha conosciuto Yusupha, la FLAI CGIL Nazionale, Regionale e di Capitanata, e la CGIL in occasione del rimpatrio della salma, ha organizzato un momento commemorativo che si è svolto oggi, presso il piazzale antistante la CGIL in Via della Repubblica 68 a Foggia per l’ultimo saluto a Yusupha.

Un dovere ad una persona, ad un lavoratore, che muore carbonizzato, in una terra che troppo spesso si volta dal lato opposto, pur di non vedere la realtà.

Dopo la commemorazione, si è mosso un corteo di lavoratori verso la Prefettura di Foggia, il tempo della Bossi Fini, dei decreti Salvini che trasformano persone in schiavi perché ne privano dei documenti, pur lavorando, pur vivendo nel nostro territorio deve finire.

Il tempo della Libertà deve arrivare, Yusupha è morto perché non era libero, non erano le lamiere del ghetto ad imprigionarlo, ma delle assurde norme che generano delle gabbie da cui non riescono a sottrarsi, le stesse che lo hanno ammazzato.

Facciamo un appello a tutte le persone, le associazioni, ed a chiunque voglia partecipare: diamo un volto a Yusupha, diamo un volto alla libertà.

Fotogallery Enzo Maizzi: