Cybersecurity, in Italia mancano 100mila esperti

(nota stampa). La recente guerra in Ucraina ha dimostrato come le minacce informatiche, perpetrate da varie tipologie di hacker, siano in costante aumento. Tuttavia, questo trend risulta in contrasto con la scarsità delle risorse utili a fronteggiarle.

Attacchi hacker: qualche dato

A fornire dati preoccupanti ci ha pensato un rapporto stilato dalla multinazionale americana Fortinet, la quale, intervistando quasi 1.500 manager di società presenti in almeno 29 Paesi del mondo, ha dimostrato la grave carenza degli attuali sistemi di protezione informatica.

I dati sono allarmanti: il 2021, con un incremento del 10% rispetto al 2020, ha registrato oltre duemila attacchi hacker gravi in tutto il mondo. Il 64% delle società ha dichiarato di aver subito un’aggressione in tal senso, e il 38% di aver patito perdite milionarie.

Il rapporto ha, inoltre, evidenziato una grave mancanza di personale qualificato. Solo in Italia servono 100mila figure specializzate in più. Il 60% delle aziende intervistate ha denunciato problemi in fase di assunzione: non si riescono a trovare, infatti, professionisti qualificati in sicurezza informatica. I settori più problematici risultano essere la sicurezza cloud (57%) e le operazioni di sicurezza (50%), oltre ai ruoli tecnici in rete e allo sviluppo software.

L’importanza degli esperti in cyber sicurezza

Da quanto sopra esposto si comprende facilmente come le aziende presentino una essenziale necessità di avere nel proprio organico figure specializzate in sicurezza informatica, oltre alla necessità di sensibilizzare tutti i dipendenti relativamente a tale tematica.

Seppur l’incarico di esperto in cyber sicurezza richieda impegno e determinazione, non è una qualifica difficile da raggiungere. È possibile frequentare un corso in cyber security come quello di Epicode, disponibile interamente online, che fornisce una idonea preparazione. Il corso – il quale non richiede lauree pregresse o particolari specializzazioni – prevede la possibilità di lavorare su progetti reali e di procedere al pagamento solo successivamente e qualora si trovi un lavoro.

La cyber security nella Regione Puglia: una priorità

La Regione Puglia sta provando a correre ai ripari per conto proprio. Oltre ad alcune startup innovative, mediante il proprio Assessore allo Sviluppo Economico infatti, ha comunicato di aver aperto il portale Computer Security Incident Response Team, noto con l’acronimo CSIRT PUGLIA.

Tale portale presenta la possibilità, integralmente gratuita, per le amministrazioni pugliesi di utilizzare servizi di cyber sicurezza per l’analisi della vulnerabilità dei sistemi informativi e dei rischi, così limitando i possibili pericoli prima che si verifichino.

Obiettivo principale è quello di sensibilizzare l’intero territorio pugliese e le amministrazioni che lo governano a una vera e propria cultura in materia di cyber security. (nota stampa).