Infermiera 118 OPI di Foggia sospesa per presunto furto

FOGGIA, 03/08/2022 – (assocarenews) Una infermiera di 34 anni iscritta all’OPI di Foggia, ma operante presso il Servizio 118 di Melfi in Basilicata, è stata denunciata e sospesa dal lavoro per presunto furto di medicinali e di presidi medicali.

Scoperta dalla Polizia a portare via medicinali e dispositivi sanitari a Melfi (Potenza) un’infermiera del 118 è stata denunciata dalla Polizia per peculato. L’Infermiera è stata fermata al termine del suo turno di servizio nella postazione ubicata all’interno della zona industriale di San Nicola di Melfi: la donna aveva messo i medicinali e i dispositivi sanitari, poi sequestrati, in un borsone.

A denunciarla sarebbe stata una collega soccorritrice. L’Infermiera sarebbe iscritta all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia, avrebbe 34 anni e sarebbe molto apprezzata dai colleghi pugliesi e lucani. La donna, secondo la ricostruzione di chi la conosce, sarebbe solita preparare il borsone di lavoro con tutto il materiale occorrente per prestare soccorso durante il turno, così come accade a tutti gli Infermieri operanti nel Servizio 118. (assocarenews)