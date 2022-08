Manfredonia, Bordo: “Basta cittadini di serie A e di serie B”

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/08/2022 – “Il rapporto dello svimez dimostra ancora una volta quanto sia evidente il divario tra il nord e il sud del Paese. Il Mezzogiorno, sull’inflazione, il lavoro precario, la crescita, i servizi essenziali, la scuola, sconta ritardi ancora notevoli. Per il PD la priorità è colmare queste differenze.

Anche per questa ragione, siamo contro ogni proposta di autonomia differenziata che non sostenga la ripartenza del sud ma anzi lo penalizzi ulteriormente. La destra ha in testa di approvare una legge che rischia di frammentare ancora di più il Paese, compromettendone per sempre l’unità. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia vorrebbero che le regioni gestissero direttamente alcune materie, a partire dalla scuola e l’ambiente, con la conseguenza di discriminare le realtà meridionali dove ci sono, oggettivamente e per ragioni storiche, più difficoltà ad assicurare in questi ambiti risposte sufficienti ed adeguate.

In più la destra propone di applicare l’autonomia differenziata prima dell’attuazione dei Lep e di distribuire le risorse tra le regioni sulla base della spesa storica, cristallizzando in questo modo le disuguaglianze tra le diverse aree del Paese. Inoltre, Salvini e Meloni non sostengono per niente la necessità di assicurare una perequazione infrastrutturale in favore del mezzogiorno. Tutto questo è inaccettabile e i cittadini del sud devono saperlo.

Il PD è invece per garantire servizi uguali a tutti gli italiani. Non possono più esserci cittadini si sere A e di serie B. I meridionali devono avere le stesse opportunità di tutti gli altri italiani sugli ospedali, il diritto alla salute, la scuola, l’ambiente, le infrastrutture, il lavoro.

Su tutto questo il PD darà battaglia in Parlamento e nel paese”.