Troppo caldo e fondali invivibili per molluschi: vola prezzo delle vongole

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/08/2022 – (corriere) Vongole mai così care in Italia. Un chilogrammo di vongole veraci costa oggi oltre 15 euro all’ingrosso, che diventano 20 euro al dettaglio con un balzo del 40% rispetto al 2021.

Un rincaro che ha portato, non a caso, al dimezzamento dei consumi. A lanciare l’allarme è Cia-Agricoltori Italiani che pochi giorni fa ha denunciato la morìa di mitili nelle lagune del Delta del Po, dove si concentra la quasi totalità degli allevamenti di vongole veraci del Paese. Basta guardare sul bancone dei principali supermercati per notare i rincari. Esselunga, ad esempio, vende mezzo chilo di vongole veraci a 12,85 euro così come Carrefour a 12,90. Non va meglio a chi acquista online da distributori come Cortilia dove mezzo chilo di vongole veraci arriva a costare al cliente 12,99 euro.

Tutta colpa del caldo. Gli effetti della siccità con la mancanza di acqua per garantire il ricambio idrico e l’aumento della salinità lungo la costa Adriatica hanno causato una perdita del 20% della produzione di vongole e cozze negli impianti di acquacoltura del delta del Po. Per questo oggi è più difficile trovare mitili per le nostre tavole. Al momento sono 1.500 le aziende produttrici di circa 95mila tonnellate annue (dati PescAgri-Cia) che lamentano il rischio di mancati redditi per decine di milioni. Ma perché muoiono le vongole? Incide la temperatura del mare: nel Mediterraneo a luglio l’acqua era 5 gradi più calda della media. Proprio il caldo accelera i processi di decomposizione delle sostanze organiche consumando ossigeno sui fondali che diventano invivibili per i molluschi. (corriere)