StatoQuotidiano.it, Manfredonia 03 agosto 2022. Con le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati in una Rsa di Manfredonia (la residenza socio-assistenziale “Stella Maris” sita a Siponto), 4 operatori socio-sanitari sono stati arrestati e posti ai domiciliari dagli agenti della Polizia di Stato.

Gli operatori socio-sanitari ai domiciliari hanno 42, 37, 31 e 25 anni e risiedono tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo (Foggia). Lo riporta l’Ansa.

Vero Antonio, nato a San Giovanni Rotondo il 16.06.1980, residente a Manfredonia (l’unico accusato anche di violenza sessuale ai danni di due anziani); Paganini Mariano, nato a San Giovanni Rotondo il 25.08.1997, residente a Manfredonia; Salcuni Michele, nato a San Giovanni Rotondo il 12.02.1985, residente a Monte Sant’Angelo; Nuzziello Domenico, nato a Manfredonia il 21.08.1991, residente a Manfredonia.

L’indagine – a cura degli agenti della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di P.S. di Manfredonia – è cominciata a giugno quando è giunta alla Polizia una lettera anonima nella quale venivano narrati presunti episodi di maltrattamenti fatti da alcuni operatori socio-sanitari ai danni di alcuni pazienti ricoverati nella Rsa.

singolarmente o in concorso tra loro, ponendo in essere condotte sostanzialmente sovrapponibili con cadenza pressoché quotidiana

In particolare, risulterebbero coinvolti 14 anziani (di cui uno deceduto l’11.04.2022).

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, umiliandoli e percuotendoli sistematicamente con crudeltà, adoperando sevizie e approfittando della loro età avanzata (…) e delle documentate patologie che ne ostacolavano la privata difesa (…) in occasione dello svolgimento del proprio servizio di operatori socio sanitari e abusando delle relazioni derivanti dalla prestazione della loro opera, hanno

Tutti i 4 indagati sono stati accusati perché, con “ più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, umiliandoli e percuotendoli sistematicamente con crudeltà, adoperando sevizie e approfittando della loro età avanzata (…) e delle documentate patologie che ne ostacolavano la privata difesa (…) in occasione dello svolgimento del proprio servizio di operatori socio sanitari e abusando delle relazioni derivanti dalla prestazione della loro opera, hanno sistematicamente maltrattato gli anziani pazienti degenti presso la residenza socio-assistenziale “Stella Maris” di Manfredonia “.

Sono stati inoltre accusati di aver “percosso” gli anziani interessati “ con schiaffi al volto e sul corpo, pugni, scuotimenti (afferrandoli per i capelli o per il corpo) spintoni, colpendoli con oggetti quali cinture di contenzione, asciugamani o il soffione della doccia (…) hanno sputato loro addosso e, in generale, li hanno sottoposti a una serie di sistematiche angherie provocandolo loro considerevoli fisiche e morali “.