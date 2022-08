Violenze OSS a Manfredonia, dr. Castigliego: “Spesso capita di rilasciare questo attestato a chiunque ne faccia richiesta”

StatoQuotidiano.it, 03 agosto 2022. “Mentre un infermiere, fisioterapista, medico, ecc… devono per forza di cosa passare da un percorso di formazione ben strutturato negli anni, per diventare OSS (Operatore Socio Sanitario), sono spesso sufficienti determinate ore di corso e pochi mesi di formazione! Questa figura è diventata il rifugio di tutti quelli che anche se poco istruiti, anche se hanno poca conoscenza e zero competenza, si trovano a gestire il bene più prezioso al mondo: LA VITA!”

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il Dott. Gianluca Castigliego Gianluca Infermiere e Docente presso il Policlinico “Riuniti” e Università degli studi di Foggia, in merito ai 4 operatori socio-sanitari arrestati a Manfredonia per maltrattamenti e violenze anche sessuali ai danni di anziani, in una R.s.a..

“Svolgo la professione di infermiere (la più bella del mondo), da 13 anni! Vivo questo mondo professionale con passione e dedizione, ma soprattutto vivo tutto con etica e deontologia che mi sono state imboccate (durante la mia crescita), dai miei genitori a casa e nelle aule universitarie, prima ancora che mettessi piede in un reparto ed entrassi in contatto con il mio primo assistito!”.

“Sono stato educato e quasi dottrinato alla cultura del rispetto delle persone! Ed ora che sono io in primis a formare ragazzi, cerco di impartire in loro gli stessi concetti essenziali per garantire professionisti deontologicamente pronti a svolgere l’arte dell’assistenza. Un arte fatta di competenze e conoscenze che si incrociano con il tuo essere persona! Non è per tutti assistere chi vive nella sofferenza! Non è da tutti convivere quotidianamente con la sofferenza!”.

“Lo dico sempre, non tutti possono svolgere queste professioni e quando la persona sbagliata incrocia questo tipo di lavoro, il danno è servito!”.

“Ma le responsabilità di quello che è successo in quella RSA di Manfredonia (oggi sulle testate giornalistiche di tutta Italia) possono essere circoscritte solo alla perversione sadica di questi 4 operatori? Non credo….”.

“Vedremo altre situazioni come quelle della R.S.A. di Manfredonia interessata in futuro, anzi già ci sono, ma restano nascoste dall’omertà di osserva e non denuncia!”.

“Il vero punto a mio parere personale e da tecnico è un altro! Mentre un infermiere, fisioterapista, medico, ecc… devono per forza di cosa passare da un percorso di formazione ben strutturato negli anni, per diventare OSS (Operatore Socio Sanitario), sono sufficienti determinate ore di corso e pochi mesi di formazione!”.

“Sia ben chiaro che non sto facendo di tutta un’erba un fascio, ma spesso capita di rilasciare questo attestato a chiunque ne faccia richiesta, senza comprendere se un soggetto è sano di mente o meno! A tutto questo aggiungiamo che ultimamente la facilità con cui vengono rilasciati questi attestati è sconcertante!”.

“Si narra di attentati presi senza mai frequentare un’ora di corso, acquistati a caro prezzo per garantirsi solo ed esclusivamente uno stipendio! Come vogliamo pretendere di garantire assistenza e competenza adeguata, ma soprattutto garantire che questi episodi non accadano se poi decidiamo di imbottire queste strutture di figure non pronte a garantire assistenza!?”, dice il dr. Castigliego.

“Un esame di coscienza dovrebbero farselo anche chi queste strutture le gestisce in nome del Dio denaro, fregandosene del paziente! Così come si narra che chi gestisce tali strutture e chi ti regala l’attentato da Oss sono addirittura la stessa persona!”.

“Questi drammi sociali che si incrociano con vite fragili ed indifese di persone che hanno già subito in torto dalla vita, essendo ammalati, possono essere evitati se in queste strutture si mette realmente al primo posto l’assistenza al malato e non il profitto portato dal malato stesso!”, aggiunge il docente di Foggia.

“Se vogliamo dire basta a queste atrocità, bisogna iniziare a mettere al centro di queste strutture il malato! Garantendo allo stesso più figure professionali, infermiere in primis e ridimensionando la presenza di figure poco qualificate!

“Poi resta un’ultima considerazione da fare. Quanta indifferenza c’è stata in tutti questi anni? Non abbiate paura di denunciare queste atrocità altrimenti ne sarete complici! Come diceva Madre Teresa di Calcutta “Il vero male è l’indifferenza!”, Sono vicino alle vittime e ai loro familiari così come resto disgustato da tutto quello che ho letto riguardo a questo episodio!”, conclude il dott. Gianluca Castigliego, Infermiere e Docente presso il Policlinico “Riuniti” e Università degli studi di Foggia.