A proposito del libro di Malena, rispondo a te mio ex alunno

A cura di Michele Illiceto

Gent.mo Direttore di StatoQuotidiano.it,

Vista la vasta e inaspettata eco che ha avuto il mio articolo dal titolo “Manfredonia. Una città pornografica?”, relativa alla presentazione del libro di Malena, e visti i numerosi commenti, pro e contro, pubblicati sia su questo sito che sui social in questi giorni, desidero ritornare sull’argomento. Però, mi sia concesso di farlo, rispondendo certamente a tutti, ma soprattutto a un commento fatto da Pasqualino, un mio ex alunno che ha avuto la bontà di scrivere e di ricordarei tempi lontani dei miei primi anni di insegnamento. Spero, tuttavia, che rispondendo a lui io riesca a rispondere anche agli altri, nel tentativo e con la mia unica intenzione di dipanare dubbi e allontanare letture poco oggettive.

Caro Pasqualino,

nel leggere il tuo commento intelligente e molto ben documentato, la prima reazione è stato di commozione. Essere ricordato da un ex-alunno nei termini nei quali l’hai fatto tu, credimi vale tutti i sacrifici che questo lavoro di docente a volte richiede, in quanto ti ripaga a distanza per quello che di buono hai seminato.

Come forse ben ricorderai, durante le ore di religione (quando insegnavo questa materia) facevamo più filosofia, psicologia e antropologia che religione, essendo la scuola un luogo laico, e già da allora (ero molto giovane) cominciavo a occuparmi di problematiche adolescenziali e, quindi, anche delal sessualità, di affetti, di amore, di corporeità. E ricordo la vostra famedi conoscenza e la vostra sete di sapere su argomenti di cui quasi nessuno parlava. Ma soprattutto capivo il vostro bisogno di capire quella rivoluzione interiore e fisica che cambia la vita di un bambino in un adolescente che si avvia verso la maturità.

La scoperta della propria identità sessuale e della propria corporeità, la capacità di interpretare i primi desideri e le prime emozioni tra innamoramento e amore, costituiscono un appuntamento cruciale per lo sviluppo della personalità di ogni individuo nel suo cammino di crescita.

Allora andava molto di moda il testo di E. Fromm (un laico e ateo psicologo) che, come di certo ricorderai, leggemmo in classe, e dove trovavamo la distinzione tra “amore immaturo” e “amore maturo”, tra “amore possessivo” e “amore oblativo”, tra il “bisogno di essere amati” e quello di “amare”. E, ancora, citando Freud, la distinzione tra “genitalità” e “sessualità”, tra l’amore fondato sul solo bisogno fisico (di tipo pulsionale) e quello basato invece, come direbbe il filosofo Pascal, sulle ragioni del cuore, cioè sulla capacità di instaurare una relazione affettiva duratura e responsabile, capace di prendersi cura e di custodire l’amato.

E mi ricordo che ci dicevamo che al centro deve essere messo sempre il valore della persona, che, guarda caso, in greco si dice Prosopon (che vuol dire volto), che i latini hanno tradotto con “Persona” da cui deriva il nostro temine appunto “Persona”. Ma anche dare valore alla corporeità intesa non come assemblaggio di organi ma come vissuto di percezioni e come linguaggio. Tant’è che mi ricordo facemmo nostra la distinzione che i filosofi tedeschi fanno tra Leib (corpo vissuto) e Körper, (corpo macchina di cartesiana memoria). Da cui deriva una visione della sessualità intesa come esperienza non solo di piacere (che pure ci sta), ma di umanizzazione del proprio Sé, come celebrazione della bellezza e della grandezza del nostro essere uomini.

Ora, fin qui i bei ricordi che il tuo intervento ha suscitato in me!

Ma veniamo all’articolo. Forse non sono stato abbastanza chiaro che io non ho voluto prendere di mira Malena come persona, nè bollarla nella sua esperienza personale o metterla alla gogna pubblica, o giudicarla. Tra l’altro, come poterlo fare, visto che ha così tanti seguaci o followers!!!

E poi, chi come me va ogni giorno non solo va a scuola della filosofia ma anche del Vangelo, questo è un lusso che non si può permettere, perchè quel Maestro di Nazareth, che Dostoevskij ha definito, in un suo famoso romanzo, l’Idiota del nostro tempo, dice di non giudicare (accusare) nessuno, ma solo di divergere dal suo pensiero, nel caso ciò fosse necessario.

Io, da filosofo, mi sono limitato a criticare la Weltanschauung presente nel libro (mi sia concesso l’uso dei termini filosofici tecnici in tedesco, visto che qualcuno, come Michele Solatia, che ringrazio per il suo bell’articolo, lo ha fatto parlando di Zeitgeist).

Tu parli di macchine. Ebbene, non ricordo se nella tua classe citammo un testo molto interessante di due filosofi francesi, Gilles Deleuze e Felix Guattari, dal titolo eloquente; “L’Anti-Edipo”, che negli anni Sessanta fece molto scalpore, e che definiva gli umani “Macchine desideranti“, molto criticato in seguito dal grande filosofo Italo Mancini docente di Urbino che spesso veniva a scrivere i suoi libri a Siponto.

Ad esso poi facevo seguire la lettura di un altro testo rivoluzionario: quello del filosofo Herbert Marcuse che nel suo classico “Eros e Civiltà”, usava gli strumenti della teoria freudiana per dimostrare che il desiderio umano è per sua natura polimorfo, ma viene represso dalla società. Si tratterebbe dunque di liberarlo. Ora era questo il clima filosofico che attraversa il ’68 e gli anni 70.

D’altronde, già Spinoza, nell’Olanda del Seicento, parlava di automatismi e di meccanismi che governano le nostre emozioni e i nostri desideri.

Ora, è proprio questa visione antropologica e filosofica che sta dietro la filosofia della pornografia, che da lì a poco sarebbe scoppiata, diventando poi anche un grande mercato per fare profitto.

Insomma, avviandomi alla conclusione, io non ho criticato la pornografia come forma privata di vivere la propria sessualità. Ognuno, tra le proprie mura domestiche, vive la propria sessualità come meglio crede. Di conseguenza, per me Malena, o chi come lei, può fare quello che vuole, solo che il suo modello di sessualità non è universalizzabile. Ciascuno fa le sue scelte e ne paga, nel bene e nel male le relative conseguenze.

Quello che, invece, io ho criticato è la pornografia come modello culturale e sociale da proporre a una città, cioè l’idea secondo cui la pornografia costituisca una forma di sessualità liberata e liberante. Si tratta di un fraintendimento frutto di una visione riduttiva.

Il mio non è stato un giudizio morale, ma una valutazione psicologica (o meglio psicanalitica) della pornografia e delle sue conseguenze pedagogiche, visto che il libro invece la propone come esperienza di purezza e di autenticità. Nelle prime pagine del libro Malena dice che il suo percorso esistenziale è diventato liberante nel momento in cui ha accettato questa sua scelta, si è rappacificata con se stessa. E questo ci sta pure. E sta bene a lei sta bene anche a noi.

Se vogliamo però fare entrare in scena però la filosofia, intesa come pensiero critico, (filosofia che Malena liquida in modo molto sbrigativo nelle pagine della sua Introduzione, come “un insieme di inutili paroloni”), possiamo citare il filosofo illuminista I. Kant, il quale, nella sua opera morale del titolo “Critica della ragion pratica”, diceva che devi agire in modo che la tua massima morale (cioè i tuoi principi e il tuo modo di vivere) possa diventare un principio di legislazione universale, cioè che possa essere razionalmente condiviso come un bene che fa bene a tutti. Sai, questo è un principio di etica laica.

Qui la religione non c’entra niente. Anzi proprio Kant lo vuole sostituire ai famosi Dieci comandamenti, in quanto alla fede e alal religione vuole sostituire la filosofia e la ragione. E poi tu forse ben ricorderai che Kant era agnostico.

Allora, caro Pasqualino, la vera domanda che ho cercato di porre con il mio articolo è: “E’ universalizzabile la pornografia?”

Se qualcuno la propone addirittura come un’esperienza edificante e liberante, di emancipazione e di riscatto sociale per le ragazze del Sud, oltre che essere uno strumento per rimuovere tutte le convezioni sociali giudicate ritenute obsolete e superate, (come fa Malena) allora la risposta è “Sì”.

Infatti, non puoi fare una cosa e non desiderare che la facciano anche gli altri. E se, dunque, la risposta è “Si” (per cui: che c’è di male, ecco la pornografia è universalizzabile), allora, perchè non insegnarla a scuola come materia di educazione sessuale, convinti che il sesso pornografico sia una forma di liberazione da tutti i tabù e i divieti.

Ma entriamo, anche se per poco, nel dettaglio di alcune pagine del libro.

Sempre nella Introduzione, si legge che “In questo libro parlo di sesso, ed è strano che ce ne sia ancora bisogno, nel 2022. Non conosco niente che sappia dare quel misto di gioia, adrenalina e divertimento, quanto un’ora di buon sesso. Nulla di nemmeno lontanamente paragonabile. Eppure il sesso è ancora troppo spesso vissuto come qualcosa da nascondere, di cui non parlare o peggio come fonte di vergogna. E se per l’uomo l’atto della conquista è sempre associato al prestigio sociale, e il mito del maschio seduttore resiste inscalfibile al passare degli anni e delle mode, è soprattutto la donna a fare le spese di questa vera e propria malattia sociale”.

Quindi si condanna il fatto che si dica che il sesso deve avere una sua intimità. Il sesso non è da nascondere. E poi si associa il sesso al divertimento. Fare sesso è divertente. Io avrei detto è impegnativo e responsabile, e quindi è anche piacevole.

E poi è commovente l’abbinamento che fa l’autrice tra sesso e dimensione del dono: dice di “vivere il sesso come un bellissimo dono, senza i fardelli che lo impoveriscono e lo mortificano.” Ma si tratta veramente di dono o di scambio”? Di umanizzazione o di mercificazione e reificazione, come direbbe qualcuno? Si tratta di un corpo-soggetto o di un corpo assoggettato come direbbe Foucault, di un corpo-oggetto?

Quindi le carezze, le parole, i silenzi, le attese, gli sguardi, la delicatezza, e tutto ciò che fa della sessualità un linguaggio complesso e profondo, vanno considerati dall’autrice un fardello che impoverisce e mortifica l’atto sessuale, Tutti noi viviamo una sessualità felice e amorfa, repressa, e mortifera? Invece il sesso pornografico proposto da Malena, è il modello di sessualità veramente liberante, autentico, e quindi quello unicamente “puro”.

Una cosa bella il libro ce l’ha: racconta il percorso di riconciliazione – quassi in salita dice l’autrice – e di riappacificazione (anche dolorosa) di Malena (come pornostar) con Milena, cioè con la adolescente del paesino barese, che ha sentito dentro di sé le prime voglie (e non desideri) tipiche di quella età. Riappacificazione che è una forma libera di accettazione di sé (ma mi chiedo quale sé?), insomma una messa in pari di quella che lei è oggi con quello che lei era ieri. E questo cammino di riconciliazione permette all’autrice di stare bene con se stessa, col proprio corpo e nel proprio corpo tanto da farne quello che vuole. Questo riferimento alla consapevolezza e alla padronanza del proprio corpo non fa una piega. Solo che è uno schema che può essere applicato anche a una suora.

E se Milena, diventata felicemente Malena, ci è riuscita, beh!, buon per lei. La rispettiamo. Siamo felici che si sia identifica in un corpo orientato più alla “Porneia” (come direbbero i greci) piuttosto che al vero “Eros” descritto magistralmente da Platone nel Simposio e nel Fedro, o addirittura arrivare all’Agape biblico.

La questione, ripeto, è sempre quella: si può elevare la pornografia a modello di vita sessuale? E’ una forma di sessualità che ci autentica e ci realizza come persone razionali e con un apparato emotivo fatto di sensibilità, linguaggio, comunicazione?

Il libro sposa un modello che, se per l’autrice è stato positivo, non è detto che lo debba essere per tutti. E quindi non è affatto proponibile come modello educativo e come percorso esistenziale di liberazione.

Anche perché, diciamola tutta, se Milena ha liberato il sesso, quando invece è diventata Malena, cioè la pornostar di cui tutti parlano, è rimasta prigioniera del sesso, ed insufficiente che lei dica che lo fa per scelta o perché si sente realizzata.

Il libro in fondo popone a tutti – e specialmente alle donne di liberare il sesso, ma poi non riesce a liberarsi dal sesso. Sembra una scelta, ma in fondo. Almeno a mio parere, è una dipendenza.

Perciò. più che di riconciliazione io parlerei di adattamento (forse anche di assuefazione) a una tendenza che, a tempo debito, non è riuscita a controllare e a incanalare in una sessualità ha finalità dettate da una natura – quella nostra, che è umana – caratterizzata da corporeità, razionalità ed affettività, in quanto noi non siamo fatti di sola genitalità, non siamo solo fisicità. Non siamo solo pulsione. Il corpo umano è un mondo complesso, e ciascuno di noi, in quanto essere umano, è un intreccio tra ragione, cuore e corpo. E qualcuno ci mette anche la dimensione spirituale. La sessualità ha a che fare con questi quattro registri distinti a tra di loro intrecciati, che l’autrice invece tende a separare.

Nel capitolo intitolato “Radici”, l’autrice racconta la propria infanzia e la propria adolescenza, specialmente il rapporto con sua madre e suo padre, anche di fatto di regole e di severe proibizioni, in un paesino – Gioia del Colle. Che di mondano – dice l’autrice – aveva ben poco.

Nel capitoletto intitolato “Scoperte”, invece, presenta l’erotismo pornografico non solo come una la sua professione di pornostar, ma addirittura come se fosse un’arte con le seguenti motivazioni: “Oggi ritengo di vivere il sesso alle sue più alte potenzialità. Ne ho fatto non solo una professione, ma per molti versi una vera e propria forma d’arte. E a coloro che dovessero sentirsi scandalizzati se non offesi da questo accostamento, convinti che l’arte risieda soltanto nelle più alte creazioni dell’intelletto, vorrei chiedere: cos’è l’arte se non espressione di talento e creatività, un mezzo attraverso cui comunicare emozioni e una felicità pura e sana? E scoprire il piacere, perfezionarlo, ascoltare e comprendere il partner, fino a fondersi con i suoi desideri, non è l’espressione di un talento che unisce mente e corpo? Un’arte che non necessita di critici, libri e interpretazioni a suon di paroloni, ma che ciascuno può sviluppare liberamente, al riparo della propria camera da letto”.

Inoltre, ci racconta il suo primo rapporto sessuale: tutto ruotante intorno all’organo maschile, che descrive anche “enorme”, e che da allora la sedusse. Poi tutto il resto non conta! E qui forse è nata la sua dipendenza: “Sentivo una febbre che mi consumava, volevo che mi penetrasse subito, che mi donasse qualcosa che con conoscevo ma che sapevo avrei ricordato per sempre. Di certo, non mi sbagliavo!”

Nel capitoletto successivo dal titolo “Prime consapevolezze”, Malena racconta altri rapporti che aveva avuto a diciassette anni quando ancora era Milena. In uno lo descrive così “A volte, scherzando, lui diceva che ero un’affamata, ed era vero; avevo sempre fame di lui, del suo corpo, delle braccia che mi stringevano, della bocca che mi baciava ovunque, del pene che mi riempiva e scaldava il ventre. Fare l’amore con lui era pura e semplice gioia, basica e animalesca, non nel senso di violenta, ma piuttosto riferibile a un luogo e a uno spazio dove la mente non giocava alcun ruolo. Non c’era lo straccio di un pensiero a inquinare il piacere che donavamo l’uno all’altra, solo la perfetta armonia dei corpi e dei respiri”.

Come scrittrice non è male l’autrice. Solo che dietro parole nobili (armonia tra mente e corpo) si nasconde una sessualità confusa e ridotta.

Interessane è il punto dove si dice che “non c’era lo straccio di un pensiero a inquinare il piacere che donavamo l’uno all’altra”. Certo nella sessualità non si pensa. Lo dice anche Platone che definisce l’eros (che non è il sesso ma l’amore) è una mania, è una follia. Ma questo non significa che la sessualità che si vive nel corpo non sia anche altro e oltre il corpo. Nel corpo si entra e dal corpo si esce.

Invece qui vi è un corpo senza pensiero. Come se il pensiero fosse ingombrante. Vietato pensare, altrimenti vengono su dei sensi di colpa dai quali invece è necessario liberarsi. Si gode soltanto. Ma è proprio così? Ora, è proprio questo il dubbio e la perplessità che il libro a questo punto ci lascia. Specie a chi vuole unire sessualità e amore, pensiero e corpo, Corpo e cuore. Profondità della psykè (anima) e profondità del soma (corpo).

Mi avvio alla conclusione e mi scuso per la lungaggine.

Ecco, caro Pasqualino, se siamo a questo punto, beh, io non condivido. E non per motivi religiosi, ma per motivi filosofici. Infatti, se avessi voluto usare le motivazioni religiose e teologiche, avrei usato altri argomenti, che però non tutti avrebbero capito, visto che la religione ormai non è più di moda, e il cristianesimo che sta in giro è più di comodo che quello davvero evangelico.

Felice di averti di nuovo ritrovato anche se non so chi tu sia veramente. Ti ringrazio e ti saluto con affetto, ringraziandoti ancora per il tuo caloroso e affettuoso ricordo.

Il tuo vecchio e caro prof.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia, 03 agosto 2023