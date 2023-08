Comitato Vola Gino Lisa: “Nel mese di giugno ben 6300 passeggeri”

FOGGIA – Anche per questo mese riportiamo i dati ufficiali di giugno: 5817 passeggeri per i voli nazionali che sono stati 116; 416 passeggeri per i voli internazionali con 21 movimenti ; 116 movimenti di aviazione generale per un totale di 67 passeggeri; passeggeri complessivi per il mese di giugno ben 6300.

Da una prima analisi dei dati possiamo essere più che soddisfatti della crescita dei passeggeri e delle tratte per Milano, Torino e Catania, che portano da sole ad un buon coefficiente di riempimento.

Fonte: Comitato Vola Gino Lisa

Verona e Mostar, ancora in rodaggio, devono produrre dei risultati migliori per evitare di abbassare questo dato positivo. Siamo certi che con dei piccoli correttivi anche queste due tratte produrranno alla lunga il giusto risultato.

Anche in tale ottica speriamo al più presto di poter incontrare lo staff manageriale della compagnia aerea al fine di poter suggerire alcune nostre semplici soluzioni che potrebbero far così rialzare il coefficiente di riempimento che , tra i voli nazionali e internazionali, ad oggi , ruota intorno al 41,36%.

Siamo fiduciosi che per i restanti due mesi estivi di luglio e agosto avremo certamente dati ulteriormente incoraggianti su cui sarà opportuno comunque già lavorare per la successiva e più complessa fase autunnale, sempre in quell’ottica di necessaria crescita e valorizzazione dello scalo”. Lo scrive il Presidente Comitato Vola Gino Lisa Maurizio Antonio Gargiulo.