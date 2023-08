Complotto a Re Manfredi – quinta puntata

Complotto a Re Manfredi – 5 puntata

Re Manfredi aveva appena sventato un complotto per ucciderlo ordito da sette assalitori più subdoli che avesse mai incontrato, era il 14 maggio del 1261. Nonostante la vittoria, nell’inseguire due degli assalitori, una strana inquietudine si annidava nel cuore di Re Manfredi.

Mentre gli assassini fuggivano sperando di sfuggire alla cattura, il Re li insegui con determinazione, guidando il suo destriero oltre una collina, convinto di mettere fine al pericolo una volta per tutte. Tuttavia, a un tratto, la luce dorata della giornata si oscurò, e una sinistra ombra oscurò il suo cammino.

Attraversando quel tratto di bosco, Re Manfredi vide ciò che avrebbe fatto gelare il sangue nelle vene di chiunque: cinquanta soldati Angioini. I soldati angioini, dall’aspetto fiero e maestoso, sembravano emergere da un’epoca mitica, come se fossero stati scolpiti nella pietra dai grandi artisti del passato. Portavano con sé un’aura di potere e di indomabile determinazione, e le loro armature lucenti risplendevano sotto il sole come un prezioso manto di metallo. I loro elmi, ornati di creste e piume, si ergevano fieri come i corni di possenti guerrieri gallici.

La loro stazza era imponente, e i loro occhi scrutavano il mondo con ferocia e vigile attenzione. Erano uomini duri, cresciuti nelle aspre terre della Gallia, temprati dalla vita nella guerra e nella conquista. Avevano percorso terre lontane per giungere al regno di Re Manfredi, e ora erano pronti a compiere il loro destino di guerrieri spietati.

Le loro spade, dal taglio affilato come artigli di rapaci, erano l’estensione delle loro braccia, e con esse si diceva che potessero decimare interi eserciti. I loro scudi, dipinti con simboli ancestrali, li proteggevano dalle frecce del nemico e dai colpi più letali.

Ma ciò che li rendeva ancora più spietati era il loro spirito di combattimento. Eran guerrieri disciplinati, formati per obbedire al comando del loro comandante senza esitazione. La loro fermezza in battaglia era leggendaria, come se il fuoco dell’anima gallica bruciasse nei loro cuori.

Non esitavano a combattere con onore, ma anche a usare la tattica più spietata per sopraffare i loro avversari. Erano galli impavidi, che non temevano nulla né nessuno. Non c’era pietà nei loro occhi durante lo scontro, solo la volontà di trionfare o morire con la spada in mano.

Quando marciavano, sembrava che la terra stessa tremasse sotto il loro passo sicuro. E la loro ferocia si fondeva con un senso innato di orgoglio, perché erano uomini che combattevano per la loro nazione e per il loro re, pronti a onorare il loro nome e il loro sangue con ogni goccia di sudore e sangue versati in battaglia.

Il loro grido di battaglia, un urlo guerriero che riecheggiava tra le valli e le montagne, metteva in fuga le creature della notte e riempiva di terrore i loro avversari. Erano come leoni selvaggi in cerca di preda, pronti a strappare la vittoria dalle fauci del destino.

Ma, nonostante la loro ferocia, c’era anche una bellezza austera nella loro presenza. La loro dignità in battaglia, la loro fierezza nel combattere per ciò in cui credevano, li trasformava in guerrieri magnifici, quasi divini, capaci di ispirare timore e rispetto allo stesso tempo.

I soldati angioini, galli spietati e fieri, erano una forza da temere, una tempesta inarrestabile che si abbatteva sugli avversari con un impeto irresistibile. La loro fama si era diffusa in tutto il regno, e chiunque si trovasse sul loro cammino sapeva che il destino non avrebbe avuto pietà. Aspettavano Re Manfredi per compiere il loro terribile agguato. Era una trappola elaborata, un piano diabolico ordito con abilità malvagia.

Gli occhi di Re Manfredi si aprirono di incredulità, mentre cercava di capire cosa stesse accadendo. Era una situazione disperata: uno contro cinquanta, una sfida che nessun uomo avrebbe mai potuto affrontare e sperare di sopravvivere. Non c’era scampo, pensò, mentre il suo cuore iniziava a battere selvaggiamente nel petto.

Il sovrano cercò di ritirarsi, di fuggire da quella trappola mortale, ma era troppo tardi. Gli Angioini, con una precisione da brividi, chiusero le loro file intorno a lui, tagliando ogni via di fuga. La suspense si spandeva nell’aria, e il silenzio era rotto solo dal fruscio delle foglie del bosco mosse da una lieve brezza.

Re Manfredi era circondato, ma la sua tempra regale non si sgretolò. Sapeva che il suo popolo aveva bisogno di lui, che doveva affrontare il destino con coraggio e dignità. La sua mente cominciò a sferragliare come un’armatura in battaglia, cercando una via di salvezza che sembrava irraggiungibile.

Mentre i cinquanta soldati Angioini si preparavano a scagliarsi contro di lui, un lampo di genialità attraversò la mente di Re Manfredi. Prese dalla bisaccia il suo stendardo reale e alzò in aria la sua bandiera, come segno di resa apparente. Ma era solo un inganno, una mossa disperata per guadagnare tempo.

L’attimo di incertezza nei volti dei soldati Angioini fu quello di cui Re Manfredi aveva bisogno. Con un urlo di battaglia che echeggiò tra gli alberi, il sovrano spronò il suo destriero in avanti e con un colpo di spada atterrò il primo avversario. La lotta era iniziata.

Nonostante la schiacciante superiorità numerica, Re Manfredi dimostrò un coraggio e una maestria senza pari. La suspense raggiunse il suo apice, mentre i destini si scontravano e le spade danzavano nell’aria, sprigionando scintille di fuoco.

I cuori dei presenti si stringevano nella paura e nell’ammirazione, poiché sembrava che ogni momento potesse essere l’ultimo per il nobile Re. Ma la sua abilità e la sua audacia sorprendevano gli avversari, lasciando intravedere un barlume di speranza.

L’ardente sole si stava abbassando all’orizzonte, tingendo di rosso l’orizzonte, mentre la lotta continuava furiosa. Re Manfredi sembrava una forza della natura, ma la sua resistenza iniziava a vacillare, mentre le ferite iniziavano a pesare sul suo corpo.

Insieme a Re Manfredi in quella mitica battaglia c’era Poseidon, un magnifico cavallo bianco dal manto lucente come la luna piena in una notte d’estate. Il suo aspetto elegante e maestoso gli conferiva un’aria quasi divina, come se fosse stato inviato dagli dei stessi per portare il suo signore in battaglia.

Quando il suono della guerra riecheggiava nell’aria, Poseidon era inebriato dall’eccitazione, ansioso di correre verso il fragore delle spade sguainate. Con gli occhi ardenti e la criniera fluttuante al vento, sembrava una creatura mitologica, un destriero alato capace di solcare i cieli.

Manfredi stringeva con forza le redini del suo compagno fidato, e il cuore dei due sembrava battere all’unisono, legati da un legame profondo e indissolubile. Quando il Re gli dava il segnale, Poseidon si lanciava in una corsa scatenata, il suolo tremava sotto di loro, mentre avanzavano verso il campo di battaglia come una tempesta impetuosa.

La furia della battaglia aveva invaso il cavallo, e la sua anima nobile era inebriata dalla sete di onore e vittoria. In un’esplosione di grinta e potenza, Poseidon ruotava su se stesso con agilità, alzando con grazia e forza le zambe anteriori in una danza ritmata di sfida.

Il suo nitrito risuonava come una fanfara di battaglia, un grido di deviante coraggio che faceva tremare gli avversari. Quell’animale maestoso, con la criniera ondeggiante come le onde del mare in burrasca, ispirava timore e rispetto a tutti coloro che lo guardavano negli occhi.

Il bianco mantello di Poseidon si macchiava di terra e sangue mentre attraversava i campi di battaglia, ma il suo spirito indomito non conosceva paura. Era un destriero temerario, pronto a portare il suo Re ovunque la gloria lo chiamasse.

Nella calca della mischia, il suo fiuto riconosceva l’odore del pericolo e della vittoria. Gli assalti nemici lo circondavano, ma lui si librava con agilità tra le lance e le spade, muovendosi come un’ombra danzante, come se fosse il dio del caos e della guerra incarnato in forma equina.

Con il suo signore sul dorso, Poseidon affrontava ogni nemico con una maestria e una forza sovrumane. Sembrava che nulla potesse fermarli, poiché il loro legame era così saldo e profondo che nulla poteva scalfirlo.

La battaglia infuriava intorno a loro, ma Poseidon e Re Manfredi erano come una sola anima in quel campo di morte e gloria. Il cavallo bianco, con gli occhi fiammeggianti di passione, incitava il suo Re a non temere, a non arrendersi mai, perché la vittoria era alla portata di una carica ardita.

E così, con grinta e coraggio, Poseidon e Re Manfredi si lanciarono contro il nemico, il loro nitrito risuonò come una melodia guerriera, mentre il loro destino si intrecciava con la storia, diventando leggenda nel cuore di coloro che avevano assistito alla loro epica apparizione in battaglia.

Re Manfredi, un temerario senza pari, si gettò nella mischia con una passione e un coraggio che sembravano sovrumani. Il suo sguardo ardente, senza un briciolo di timore, si posò sui soldati angioini che lo avevano accerchiato. Non esitò neanche per un attimo, perché la morte non sembrava toccarlo, come se fosse immune a ogni pericolo.

Con un grido di battaglia che echeggiò tra i monti circostanti, il Re lanciò Poseidon in una carica furiosa. Il cavallo sembrava una forza scatenata, e i suoi zoccoli colpivano il suolo con una potenza inarrestabile. I soldati angioini, come spighe di grano sotto la falce, venivano sfalciati dalla sua foga.

La vista di un uomo così impavido e valoroso scatenò nella mente degli Angioini una tempesta di emozioni contrastanti. La paura di morire li avviluppò, mentre il rispetto per un nemico così straordinario li lasciò attoniti. Re Manfredi era un guerriero al di sopra degli uomini, un essere quasi divino che sembrava in grado di dominare il destino stesso.

Gli Angioini erano ormai presi dal panico, un sentimento che non avevano mai sperimentato in battaglia. Si trovavano a fronteggiare l’ira di un uomo che, in quel momento, sembrava incarnare la stessa forza della natura. Il loro piano di trappola era andato in pezzi, e ora erano loro a trovarsi in una posizione di svantaggio.

Le sorti della battaglia si erano ribaltate. L’assalito era diventato l’assalitore, e Re Manfredi dominava il campo di battaglia con la sua maestria senza eguali. Era come se la sua spada danzasse al ritmo della sua irruenza, schivando colpi e tagliando via ogni resistenza.

In quell’attimo di gloria, non era più un Re, era un Dio guerriero, un’entità sovrumana il cui spirito indomito ispirava timore e ammirazione. La sua presenza era magnetica, e la sua aura di potere sembrava avvolgere tutto ciò che lo circondava.

Ma anche gli dèi possono essere sfidati dal fato. Mentre Re Manfredi e Poseidon sembravano invincibili, la guerra è spietata e imprevedibile. Nel trambusto della battaglia, una freccia letale trovò il suo traguardo, ferendo il cuore coraggioso di Re Manfredi.

Il tempo si fermò per un attimo, e l’aura di invincibilità sembrò svanire. Il Re, per un istante, fu solo un uomo, e la sua potenza sembrò vacillare. Ma nel suo sguardo, non c’era rimorso o paura, solo una fierezza intatta. Non avrebbe mai indietreggiato, anche di fronte alla morte stessa.

Mentre Poseidon continuava a lottare con ardore, Re Manfredi, gravemente ferito, non cedette. La sua morte era un prezzo che sarebbe stato disposto a pagare per il suo regno e per la sua gente. La leggenda di un uomo così straordinario avrebbe continuato a vivere nel cuore di coloro che avrebbero raccontato il suo coraggio e la sua audacia, il suo spirito indomito e la sua dedizione senza pari fino alla fine.