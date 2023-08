Dopo l’omicidio di Mahmoud i killer andarono a svagarsi

GENOVA – Tito e Bob, i due parrucchieri egiziani accusati dell’omicidio del giovane connazionale Mahmoud Abdalla, loro dipendente, dopo aver ucciso il 19enne e averne smembrato il corpo sono andati a svagarsi.

Lo scrive il Gip del tribunale di Genova nell’ordinanza di custodia cautelare.

Fonte: fanpage

“Sono usciti nella notte per motivi di svago, elemento che smentisce in modo certo che uno dei due avesse agito sotto minaccia o in preda al panico” e poco dopo l’omicidio hanno avuto “un atteggiamento leggero e privo di pensieri”. Il Gip sottolinea anche come i due abbiano collaborato “spartendosi in modo quasi scientifico i compiti” nell’omicidio.