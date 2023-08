Foggia, il 15enne investito in via della Repubblica non è più in pericolo di vita

FOGGIA – Ieri sera a Foggia si è verificato un tremendo incidente in via della Repubblica, ma finalmente sono giunte le tanto attese buone notizie: il giovane 15enne investito non è più in pericolo di vita anche se la prognosi resta riservata e si trova ancora in terapia intensiva al Policlinico Riuniti.

Erano le 20 circa quando il giovane 15enne di nome Carlo stava attraversando via della Repubblica ed è stato travolto da un’automobile, precisamente una Fiat Punto.

L’impatto violentissimo ha visto il ragazzo schiantarsi nel parabrezza dell’auto e cadere a terra in una pozza di sangue senza dare segni di vita. La persona alla guida dell’auto si è subito precipitato a prestare i primi soccorsi al giovane in attesa dei sanitari del 118. Giunti sul posto i sanitari hanno subito capito che le condizioni del 15enne erano molto gravi e quindi dopo le primissime cure sul posto hanno trasportato la vittima in codice rosso al Policlinico Riuniti.

Lo riporta puglia24news.it