I murales della pittice sipontina Raffaella Fariello

MANFREDONIA (FOGGIA) – Alle prime ore dell’alba, passeggiando nel centro storico di Manfredonia tra via Maddalena ed Arco Boccolicchio, una piacevole chiacchierata con la pittrice ed artista sipontina Raffaella Fariello. https://www.statoquotidiano.it/wp-content/uploads/2023/08/10000000_309557931516433_1344231129403897136_n.mp4

Prendendo spunto da altri paese della valle d’Itria ha iniziato a realizzare un annetto fa, dei bellissimi murales pittorici con i quali sono state valorizzate ed abbellite pareti e porte ammalorate dal tempo che passa, rappresentando scene di vita vissuta o spettacolari scorci della nostra bellissima città di Manfredonia.

I colori prevalenti sono il celeste del cielo e l’azzurro del mare, tipici colori mediterranei. Quello che ha realizzato Raffaella ha una grande valenza, ossia, quella di aver iniziato a caratterizzare il centro storico ed in particolare il vicolo di Arco Boccolicchio (Abbasce Culicchije), un tempo pullulante di vita vissuta che vedeva come protagonisti famiglie numerose, soprattutto pescatori e pescivendoli.

Nell’angolo di via Ospedale Orsini via Maddalena, un bellissimo murales nel quale è stato rappresentato il compianto Lucio Dalla, spesso girovago solitario nella via della Capella della Maddalena, chissà quante volte percorsa nella sua breve esperienza da giovanissimo a Manfredonia. In tanti, ormai, si siedono allo sgabello montato sul muro per immortalarsi accanto al cantante.

Ma la cosa più bella è la scritta che campeggia in alto: qui è obbligo baciarsi. Un vero elogio all’amore, all’affetto, ai sentimenti veri, quelli che Raffaella prova per la sua pittura creativa che al sol guardarla emoziona, soprattutto perché trasporta nel passato che fu del nostro centro storico.

E già, un centro storico che nel dopo guerra pullulava di vita, quelli che oggi sono pianterreni adibiti a garage o attività commerciali, erano un tempo abitati da famiglie numerose, i cui capo famiglia erano dediti alla pesca o alla vendita del pesce al dettaglio. Una iniziativa straordinaria attraverso la quale l’artista sta cercando di caratterizzare il centro storico con la sua vivace e brillante pittura. Chapeau Raffaella Fariello.

Intervista a cura di Antonio Castriotta.