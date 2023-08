Malore in spiaggia, muore un 70enne del Foggiano a Termoli

TERMOLI – Malore in spiaggia per un bagnante tra due lidi di Termoli. Secondo alcuni testimoni l’uomo si è accasciato finendo con la testa sott’acqua. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 Molise. Da indiscrezione, i bagnini hanno utilizzato anche il defibrillatore ed è in atto anche il massaggio cardiaco.

L’uomo circa 70 anni, originario di San Severo ma residente a Termoli era in acqua quando ha accusato il malore.

È stato portato a riva dai bagnini, dove hanno messo in atto vari tentativi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto alle ore 11:42. Il corpo non può esser spostato fino all’arrivo del magistrato. Il fatto è avvenuto davanti a centinaia di bagnanti che questa mattina, in una giornata di bel tempo e mare piatto, stanno affollando le spiagge termolesi.

Lo riporta termolionline.it