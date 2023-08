Orizzonti Solidali Puglia 2023: record di fondi, due progetti nel foggiano

Trani, 3 agosto 2023 –Con una donazione totale di quasi 350mila euro è un ’edizione da record quella 2023 del concorso ‘Orizzonti Solidali’, promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, e Famila e destinato al terzo settore pugliese.

La crescente partecipazione di associazioni, onlus e cooperative sociali e culturali ha spinto la Fondazione ad aumentare, anche quest’anno, i fondi da erogare: quasi 265mila euro contro i 250mila messi a bando per iniziative sociali, ambientali, culturali e di assistenza sanitaria.

Quattordici progetti sui 271 presentati saranno realizzati su tutto il territorio pugliese:

sette nel Barese, tre in provincia di Taranto, uno rispettivamente nelle province della Bat, di Foggia, di Lecce e di Brindisi. Otto iniziative interessano l’ambito dell’assistenza sociale, due quello della sanità, due si occuperanno di cultura e due di ambiente.

Nel foggiano la cooperativa sociale Pietra di Scarto di Cerignola realizzerà il progetto ‘Di sana e robusta costituzione’ finalizzato a garantire due diritti imprescindibili per la dignità umana: il lavoro e la salute.

A tal fine saranno realizzate iniziative di assistenza sociale e inclusione lavorativa per il miglioramento della vita delle persone in condizione di povertà nella zona Cerignola – Borgo Tre Titoli, visite gratuite di prevenzione e attività di sensibilizzazione sull’ importanza di comportamenti etici e sani.

Tra i progetti premiati ci sono anche: cure palliative pediatriche, un ludobus itinerante, un camper omologato per l’uso da parte di persone diversamente abili, percorsi di riabilitazione fisica, attraverso l’esercizio fisico denominato ‘NordicWalking’, per malati oncologici, un officina di falegnameria e una ciclofficina sociale all’interno di un parco pubblico, tricicli servo-assistiti per il trasporto di persone con disabilità, rassegne cinematografiche con la proiezione, in un quartiere periferico, di film con il mare come filo conduttore e la creazione di una compagnia teatrale composta da detenuti insieme ai loro figli.

Il concorso, giunto alla undicesima edizione, si è arricchito quest’anno di un nuovo ambito, quello dell’abbandono scolastico, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tra gli adolescenti.

A questo ambito sono stati destinati quasi 35mila euro – contro i 30mila a bando – per finanziare, tra le 54 proposte pervenute, due progetti: uno in provincia di Foggia e uno nella BAT.

L’associazione di volontariato Cresciamo insieme di Foggia realizzerà il progetto ‘Operazione soccorso cultura:

Viaggio sull’isola Echinus’che mira a far superare le difficoltà di apprendimento, emozionali e relazionali di ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni con una modalità innovativa fondata sul gioco e sul divertimento.

L’edizione di quest’anno, infine, presenta un’ulteriore novità: è stato, infatti, destinato un extra budget di 50 mila euro alla città di Taranto, per finanziare progetti dedicati all’ambiente. I fondi provengono da uno stanziamento che la Fondazione aveva destinato anni fa a un progetto, non andato in porto per motivi tecnici, per la riqualificazione di un’area abbandonata della città.

Nello specifico sono due le iniziative premiate: una prevede la riqualificazione, con la realizzazione di un giardino e di un dog park, di un’area periferica del quartiere ‘Salinella’ di Taranto e, l’altra, la creazione di un percorso composto da cinque panchine inclusive, che accoglieranno qualsiasi tipo di utenza, anche in sedia a rotelle, e ‘parlanti’ in quanto racconteranno dei luoghi del cuore della città.

“Quest’anno– dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark – abbiamo voluto lanciare una nuova sfida: arginare in Puglia il fenomeno dell’abbandono scolastico, che porta gli adolescenti a dedicarsi al nulla e, talvolta, a diventare facili prede della criminalità organizzata. La sfida è stata colta dalle associazioni che hanno risposto con più di cinquanta iniziative proposte per supportare i ragazzi a mantenere la retta via dello studio.

Abbiamo dedicato inoltre un extra budget – ha concluso Pomarico – alla città di Taranto, che da anni versa in una difficile situazione ambientale, sperando di contribuire a riqualificare alcune aree della città e a dare vita a una nuova qualità urbana”.

A partire dal 2012, anno della prima edizione di ‘Orizzonti Solidali’, sono 112 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie a oltre due milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.

L’elenco completo dei vincitori è consultabile sul sito www.fondazionemegamark.it

La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con più di 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.