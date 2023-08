Ospedale di Manfredonia, Rotice: “Potenziamento dei servizi per i cittadini”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ulteriore miglioramento e potenziamento dei servizi per i cittadini di Manfredonia e gli utenti dell’Ospedale “San Camillo di Manfredonia”. Una buona notizia arriva dall’ Azienda Sanitaria Locale Foggia per il reparto di Radiologia che da tempo necessitava di implementazione di apparecchiature obsolete.

Con fondi PNRR sono stati acquistati n. 2 tavoli radiologici telecomandati, apparecchiature che utilizzano tecnologie innovative e di ultima generazione come il detettore dinamico per l’acquisizione delle immagini radiografiche e radioscopiche.

Le nuove apparecchiature consentono un’altissima qualità d’immagine ed evitano ripetizioni di esposizioni; una riduzione dei tempi di esecuzione dell’esame con l’immagine immediatamente disponibile; una notevole riduzione della dose Rx al paziente (fino al 35-40% in meno); l’esame della colonna vertebrale e degli arti inferiori sia in carico che in scarico e con software specifico per le misurazioni ortopediche;

un migliore comfort per il paziente con limitazioni motorie oppure affetto da obesità per la facile ed agevole accessibilità al piano d’esame.