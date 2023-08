San Giovanni Rotondo. Venerdì l’omaggio a Vittorio. “Esaudiremo il suo desiderio”

Manfredonia – Si svolgeranno venerdì 4 agosto 2023, alle ore 16, nella Parrocchia di Trasfigurazione del Signore a San Giovanni Rotondo, i funerali di Vittorio Piccoli, 49enne originario di Manfredonia scomparso durante un ricovero causato da un precedente incidente stradale.

Numerosi i messaggi di stima, di affetto, di vicinanza, destinati in questi giorni a Vittorio da parte di amici, associazioni, parenti, di tantissime persone che lo conoscevano e che gli vogliono bene.

Una notizia surreale, irreale, una scomparsa che ha scosso un’intera comunità. Allo stesso tempo, è emerso l’amore e il bene verso un uomo stimato e apprezzato da tanti amici e cittadini.

“L’ultimo richiesta del nostro fratello Vittorio è stata quella di avere un funerale stracolmo di moto, e noi faremo di tutto per esaudire il suo ultimo desiderio”.

“Domani pomeriggio ci incontriamo alle ore 15:00 al piazzale mercato via Scaloria (Manfredonia) tutti i gruppi di Manfredonia per raggiungere tutti insieme San Giovanni Rotondo dove si svolgeranno i funerali. Mi raccomando cerchiamo tutti insieme di esaudire il desiderio di VITTORIO… Lui avrebbe fatto lo stesso per chiunque di noi. “Vi aspettiamo numerosi… Facciamo sorridere per l’ultima volta nostro FRATELLO“, scrive l’amico Gianluca sui social.