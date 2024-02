Stornara, Roberto Nigro: “Con la nuova giunta, più rispetto, correttezza e unità di intenti”

Stornara – Resi noti nei giorni scorsi dal sindaco Roberto Nigro i nominativi della nuova Giunta dell’Amministrazione comunale di Stornara. E, per venerdì 4 agosto, il primo cittadino ha annunciato un pubblico comizio nel corso del quale, si legge nell’avviso pubblicato su Facebook, “incontreremo i cittadini di Stornara per condividere i risultati di un anno di amministrazione e per comunicazioni sulla questione finanziaria del comune”.

Spicca, intanto, dopo il rimpasto, nel nuovo esecutivo, l’assenza del nominativo di Brigida Andreano, fino a qualche giorno fa nel ruolo di vicesindaco e assessore con delega all’Istruzione, Cultura e Spettacolo, Personale, Pari Opportunità, Turismo, Pubblica istruzione, Sport. A ricoprire la carica di vicesindaco, ora, sarà Alessandro Grandone, già assessore, con delega ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Fondi Europei, Politiche giovanili, ora anche nuovo vicesindaco.

Altra novità: la nomina per Adriana Russo, già consigliera di maggioranza, nel ruolo di assessore con delega alla Cultura, Spettacolo, Turismo, Pari Opportunità, Politiche attive per il Lavoro.

Riconfermati, invece, Rocco Ciarallo, nel ruolo di assessore con delega alle Attività produttive, Commercio, Agricoltura, Servizi cimiteriali e Verde Pubblico, e Giuseppina Campagna, nel ruolo di assessore con delega al Welfare, Sanità, Inclusione sociale, Associazionismo e Sport.

Risale al 21 luglio il comunicato stampa con cui il primo cittadino rendeva noto che “dopo poco più di un anno dalle elezioni, si rendeva necessario rivedere l’assetto politico amministrativo della maggioranza e l’assetto dell’esecutivo, ossia della Giunta comunale”.

Nello stesso comunicato, si evidenziava l’importanza di un “sostegno al Sindaco e alle linee programmatiche, al programma elettorale e alle promesse fatte ai cittadini che rafforza l’unità di intenti e comporta un miglioramento dello svolgimento dell’opera amministrativa senza intralci o prese di posizioni stonate e immotivate quanto ingiustificate”.

Nessuna bocciatura, si sottolineava, “ma semplicemente un cambio in corsa non lasciando nessuno”.

Statoquotidiano ha intervistato Roberto Nigro per approfondire i dettagli di una tale operazione.

Sindaco, perché si è reso necessario un rimpasto all’interno della Giunta di Stornara?

La ex vicesindaco Brigida Andreano aveva votato contro una mia proposta relativa al contributo da corrispondere per la festa patronale in onore di San Rocco. Contributo da versare a favore della parrocchia che si occupa dell’organizzazione della festa e che sarebbe stato da questa utilizzato, in realtà, nel sociale a supporto di attività quali quella della Caritas, dell’Oratorio, e altro.

Questa presa di posizione nei confronti del ruolo che rappresento mi è sembrata anomala, perché è risultata come una sfiducia nei confronti non solo del sindaco, ma anche del progetto amministrativo che sta alla base dell’ azione politica della nostra maggioranza.

Accettare di essere sfiduciato da un componente della Giunta sarebbe stato come lasciar passare l’idea che chiunque può sfiduciare il sindaco per un qualunque motivo.

Credo, invece, che in un gruppo che ha sposato una stessa linea politica per gli elettori e cittadini sia importante mantenere un’unità di intenti. Il gesto dell’ex vicesindaco mi è sembrato dunque alquanto inopportuno è superfluo.

Qual è stato quindi il senso che ha voluto dare al rimpasto messo in atto?

Il mio intento è stato quindi quello di voler far capire che quando ci sono delle divergenze, si può discutere, è bene chiarirsi, ma senza provocare delle rotture e senza sfiduciare il sindaco. Potrei dire che chi nega la fiducia al sindaco mostra di non essere a favore del progetto politico non solo del sindaco, ma del progetto politico sposato dall’intero gruppo politico e, quindi, dell’intera Amministrazione di cui si fa parte.

E in questi casi servirebbe chiarirsi prima di tutto con se stessi e capire quale direzione si vuole scegliere per il presente e per il futuro.

Per esempio, già in occasione della conferenza in occasione dello smantellamento del campo ROM la ex vicesindaco non si era presentata, già allora lasciando intendere, a mio parere che c’era un malessere in corso.

Da parte mia, mi auguro che la ex vicesindaco rimanga nella nostra maggioranza e la ringrazio per l’impegno profuso in questo primo anno di amministrazione comunale.

Quali sono, secondo lei, i migliori risultati conseguiti dalla sua Amministrazione allo scadere del primo anno di mandato?

Ritengo che uno dei migliori obiettivi raggiunti sia lo smantellamento del campo rom abusivo, avvenuto nelle scorse settimane. In questo modo, è stato finalmente possibile ripristinare la legalità e il rispetto della dignità delle persone nella situazione dei rom presenti nel nostro territorio. Trovo che la giornata dello smantellamento del campo rappresenti un grande momento in cui siamo riusciti a dimostrare che io e la mia amministrazione siamo contrari ad ogni forma di illegalità.

Oggi abbiamo smantellato un altro campo abusivo e ne smantelleremo altri.

Il nuovo campo che abbiamo fatto realizzare, nei termini di legge, è ben attrezzato, ospiterà circa 106 famiglie e i cittadini tutti stanno collaborando affinché lo si mantenga pulito e in condizioni dignitose per l’essere umano, e può essere un esempio anche per gli altri paesi limitrofi.

A tal proposito, ringrazio fortemente tutti coloro che ci hanno aiutato in questa grande operazionr, quindi in particolare il Prefetto, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Questore di Foggia, e la Regione Puglia nella persona di Roberto Venere.

Un altro grande risultato è quello del taxi sociale, con cui abbiamo messo a disposizione della popolazione di Stornara e soprattutto i più bisognosi un mezzo grazie al quale essere accompagnati in ospedale o in altri luoghi di volta in volta necessari.

Abbiamo, inoltre, ottenuto vari finanziamenti per l’orientamento professionale; due milioni e mezzo per la cosiddetta fogna bianca che ci permetteranno di rifare il 70% circa delle strade.

Abbiamo ottenuto dei fondi dalla Regione Puglia in relazione al progetto Luoghi Comuni e abbiamo reso nuovamente agibile la nostra piazzetta, che era diventata un luogo abbandonato, organizzando eventi culturali.

Quali sono stati i principali problemi incontrati dalla sua Amministrazione?

Il problema principale in questo momento è rappresentato dalla questione economico finanziaria e dal piano di rientro che abbiamo attuato per affrontarla. A tal proposito, abbiamo evitato tutti i possibili sprechi. Tuttavia, ci è stato notificato qualche giorno fa il provvedimento della Corte dei Conti con cui questa boccia il nostro piano di rientro. Probabilmente perché il problema è di cassa, si dovrebbero contemplare tanti tributi da versare.

Noi comunque faremo ricorso contro il provvedimento della Corte dei Conti e proveremo a risolvere questo difficile problema di dissesto economico finanziario.

Per tutte queste ragioni, quindi, ha sentito la necessità di un pubblico comizio che terrà il 4 agosto prossimo? Perché proprio ora?

Intanto, perché già da tempo serpeggiava questo malessere in seno alla giunta e che ha portato al rimpasto. Il rimpasto è stato posto in essere per dare nuovo slancio amministrativo a Stornara. E ne vorrei dare conto. Cercando di far capire che è importante impegnarsi in modo collaborativo.

In realtà, il comizio era stato già preventivato come momento di dialogo con la popolazione di Stornara e per dare conto del nostro operato posto in essere già nei primi 12 mesi di mandato. Poi, i vari impegni legati al campo rom hanno semplicemente portato ad uno slittamento della tempistica.

Cosa cambierà, sindaco, con la nuova Giunta?

Mi aspetto impegno, rispetto, correttezza, fiducia nell’ andare avanti insieme e di riuscire a risolvere le problematiche del nostro paese rimanendo vicini ai cittadini e lavorando per il bene comune.

Ci sono ancora tanti progetti da realizzare. Imminente, per esempio, quello relativo all’Estate Stornarese.