FOGGIA – Nuovi collegamenti ferroviari si aggiungeranno a breve per la stazione di Foggia che, con i suoi 202 treni passeggeri in transito ogni giorno, rapprtesenta uno dei poli di trasporto più importanti d’Italia sul piano ferroviario.

L’assessore ai trasporti del Comune di Foggia, Galasso, ha dato notizia della estensione da parte di Trenitalia della tratta commerciale di due treni ETR 1000 Frecciarossa, il 9620 e 9647, fino alla citta di Foggia, sperimentandone l’efficacia.

«Si tratta di treni veloci che quotidianamente, a tutt’oggi, sviluppano il loro servizio passeggieri nella tratta Benevento – Milano, con fermate intermedie a Caserta e Roma, che riteniamo possano aver utilità e convenienza commerciale anche per la città di Foggia, così come rappresentato in due note del 5 giugno e del 12 liuglio scorsi, la prima riscontrata da Trenitalia il 17 luglio, di cui attendiamo riscontro con valutazioni conclusive da parte di Trenitalia, seppur abbiamo già riscontrato sui canali Trenitalia l’avvio delle vendite biglietti da/per Foggia a far data dal 16 settembre 2024, circostanza che di fatto prelude ad un accoglimento della sperimentazione, di cui siamo estremamente soddisfatti e grati a Trenitalia per la considerazione riservata alla città di Foggia e all’intera Capitanata che potrà beneficiarne», afferma Galasso

Sul portale di Trenitalia ci sono già gli orari dei due Frecciarossa: Foggia (6:02) – Benevento (7:10) – Caserta (8:01) – Roma termini (9:15) – Milano centrale (12:24); quindi da Milano centrale (16:30) – Roma Termini (19:40) – Caserta (21:06) – Benevento (21:55) – Foggia (22:56).

«Questo buon risultato per la nostra città, segue quello delle settimane scorse conseguito con Treni Turistici Italiani, società del medesimo gruppo FS, che ha visto Foggia essere stata inserita tra le fermate pugliesi dei nuovi treni turistici notturni estivi annunciati per collegare Roma con Lecce.

Anche in quel caso la scelta fa seguito ad interlocuzioni per le vie brevi intercorse con la società del gruppo FS, con cui si chiedeva l’attivazione della fermata Foggia, suggerendo modalità operative e opportunità di prenderla in considerazione per la rilevanza turistica che, specie l’area Garganica, ha nei mesi estivi.

Queste interlocuzioni hanno favorito l’esecuzione di tutti gli approfondimenti tecnici che hanno portato la città di Foggia a ricevere il giusto riconoscimento che meritano.

Quattro per ogni direzione, sud e nord, le circolazioni turistiche programmate per i mesi di luglio e agosto Per problemi tecnici dovuti ad alcuni lavori in corso nella stazione di Foggia, solo per le prime due di luglio in direzione sud – il 18 e 25 – non è stato possibile la fermata nella nostra città, pur essendoci volontà della società di volerla accogliere. Sarà garantita invece la fermata dei giorni 19 e 26 alle ore 23:41, vale a dire quella del Lecce – Roma in direzione nord, ad agosto.

Invece, i treni in partenza da Roma e in arrivo a Lecce previsti per i giorni 13 e 22 e fermeranno regolarmente a Foggia con arrivo previsto alle ore 1:45 e con permanenza del treno dormiente in stazione per circa 4 ore. I giorni successivi, 14 e 23 agosto, alle ore 23.41 è garantita la fermata della circolazione Lecce – Roma in direzione nord», spiega infine Galasso.