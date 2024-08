MANFREDONIA (FOGGIA) – La foto di questo “campo sportivo” non è stata scattata in Afghanistan, ma a Manfredonia.

Ci sono luoghi nati per giocare, in cui giocare è diventato impossibile. Luoghi in cui i diritti dei bambini, sono negati, è quello che denuncia Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane.

Stiamo parlando del campo UNGARETTI, che non ha bisogno di presentazioni per lo stato di degrado in cui versa da sempre, per non parlare del campo in via Orto Sdanga, campo della Croce e San Carlo.

Questo accade a Manfredonia, dove alcuni impianti sportivi sono ormai consegnati all’abbandono e al degrado.

«In un territorio dove non sono stati pensati e realizzati spazi ed aree gioco per i più piccoli, persino i campetti, unica speranza, sono impraticabili e nessuno, proprio nessuno, fa niente».

Alessandro Manzella Resp.le Guardie Ambientali Italiane