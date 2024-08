VICO DEL GARGANO – Nuovo decesso registrato sulle spiagge del Foggiano.

Una donna, la titolare di un residence e molto conosciuta in zona, ha avuto un malore mentre era sulla spiaggia in località San Manaio (Vico del Gargano) e purtroppo non ce l’ha fatta.

Inutile l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto attraverso l’elisoccorso.