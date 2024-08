Il gioco è un business profittevole dall’alba della società. L’uomo ha sempre giocato e scommesso per avere il brivido dell’azzardo e per tentare il colpo della vita. Non stupisce infatti che ogni nuova innovazione tecnologica di rilievo sia quasi sempre velocemente adottata da chi opera nel settore. Negli ultimi anni sono molti i casinò online non AAMS e nazionali che sono nati e hanno cominciato a riscuotere successo, come Playoro. Giocare online è facile, veloce, sicuro e soprattutto sempre disponibile a portata di un paio di click. Tuttavia, aprire un casinò online, specialmente in Italia, non è semplicissimo e bisogna rispettare una serie di regolamentazioni per poter operare legalmente.

Le licenze italiane per i casinò online

Come accennato, la complessità nell’ottenimento di una licenza italiana e il suo costo elevato fanno in modo che la diffusione del gioco online in Italia sia frenata. Tuttavia, questo scopo non viene raggiunto visto l’attuale proliferare di piattaforme. In Italia, l’organismo che rilascia queste licenze è l’ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, precedentemente conosciuta come AAMS. Questo ente mette in pratica le disposizioni di legge che in Italia hanno visto diversi cambiamenti a partire dai primi anni 2000 fino al 2012 e poi di nuovo nel 2019 con il famoso Decreto Dignità.

Oggi per un operatore che vuole aprire un casinò online con una licenza italiana sono richieste diverse specifiche. Tra queste c’è il costo della licenza stessa, che varia dai 50.000 ai 350.000 euro in base al tipo di giochi che si vogliono proporre sulla piattaforma. Questa licenza, inoltre, ha una scadenza di 9 anni, al termine della quale va rinnovata.

Oltre al costo della licenza ci sono una serie di altri costi e caratteristiche. Per esempio, è richiesta una fideiussione di 1.500.000 euro che va a coprire i conti dei giocatori in caso la società subisca problemi finanziari. Va inoltre costituita una società con sede legale o operativa nel paese e ogni socio viene controllato e non deve avere pendenze con il fisco italiano.

Anche il sito deve avere determinate caratteristiche come essere un dominio .it e avere sistemi di crittografia certificati per proteggere i dati dei giocatori. Inoltre, i conti e i fondi dei giocatori devono essere tenuti separati dai conti e fondi che l’azienda utilizza per le sue spese di amministrazione. Insomma, la legge italiana ha previsto uno schema di regole abbastanza stringenti e non è un caso che sono solo pochi, rispetto ad altri paesi, gli operatori che decidono di ottenere un’autorizzazione ADM per il gioco a distanza.

Altri aspetti delle licenze ADM/AAMS

Le licenze rilasciate dall’ADM hanno inoltre ulteriori caratteristiche e normative. Per esempio, una delle più importanti è che i casinò online italiani possono solo accettare giocatori residenti in Italia e muniti di codice fiscale. Questo è un grosso freno all’espansione internazionale delle aziende del settore del gioco d’azzardo italiane. Una licenza molto costosa, condizioni stringenti e un mercato limitato non sono certo una combinazione molto favorevole.

Inoltre, ogni fornitore di gioco a sua volta deve essere munito di licenza italiana, ogni nuovo gioco va notificato all’ADM e vanno pubblicate le percentuali di pagamento di ogni singolo gioco sulla piattaforma, aggiornate costantemente. Ovviamente, siamo d’accordo su tutti gli aspetti volti a tutelare i giocatori, anche se questo, a volte, risulta essere un cappio al collo dell’impresa.

Le licenze straniere

Per ovviare agli elevati costi e adempimenti burocratici italiani, ma senza rinunciare al promettente mercato del nostro paese, sono diverse le aziende del settore che accettano giocatori residenti in Italia. Negli ultimi anni sono molti i casinò online che operano online anche nel nostro paese. Questi sono spesso dotati di licenze estere di paesi con una lunga storia nel settore del gioco, come Malta, Gibilterra, Inghilterra e Curacao. Questi paesi non solo offrono condizioni migliori per l’ottenimento della licenza e una tassazione più agevole, ma permettono anche ai casinò di operare su scala globale. Quindi un casinò con sede estera può tranquillamente accettare un giocatore residente in Italia e permettergli di giocare e vincere senza che si infranga nessuna legge.

La grossa differenza riguarda il tema delle imposte. I casinò italiani, infatti, pagano le vincite al giocatore al netto delle varie imposte. Una vincita qualsiasi in un casinò o bookmaker italiano, che sia di pochi euro o di qualche decina di migliaia, arriva sul conto del fortunato giocatore già esentasse. Al contrario, invece, i casinò stranieri lasciano l’incombenza della dichiarazione della vincita e il pagamento delle tasse relative al giocatore stesso. Tuttavia, anche i casinò online con licenza non italiana offrono il massimo in termini di rispetto delle leggi e tutela del giocatore, mettendo anche a disposizione sistemi per contattare l’ente che ha rilasciato la licenza in caso di problemi. Quindi, anche giocare su un casinò online con licenza non italiana offre la stessa sicurezza per il giocatore offerta da un casinò con licenza italiana. (nota stampa).