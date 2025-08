Giancarlo Bianchini, centrocampista argentino dell’Audace Cerignola, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai canali ufficiali del club gialloblù durante il ritiro estivo a San Giovanni Rotondo. L’atleta si è detto entusiasta e motivato a proseguire la sua avventura con la squadra, mostrando grande fiducia nel nuovo progetto tecnico e nella stagione che si appresta ad iniziare.

“Posso dire di essere felicissimo di essere rimasto all’Audace Cerignola,” ha dichiarato Bianchini. “Il club ha creduto in me e io voglio ripagare questa fiducia sul campo. In questi giorni stiamo lavorando sodo in preparazione con il nuovo allenatore, e l’ambiente è molto stimolante. C’è un grande spirito di squadra e una voglia forte di fare bene.”

Il centrocampista sudamericano ha poi parlato della preparazione in corso e degli obiettivi che la squadra si è posta per la nuova stagione: “Stiamo affrontando questa fase con grande impegno. La preparazione è dura, ma è fondamentale per arrivare pronti alle partite. Vogliamo fare il massimo, cercando di arrivare il più lontano possibile in campionato e nei vari tornei.”

Un aspetto molto importante, secondo Bianchini, è il sostegno dei tifosi: “I nostri tifosi sono un elemento fondamentale. Il loro supporto, soprattutto nelle gare casalinghe, ci dà una carica incredibile. Li invito a sostenere la squadra con passione, anche sottoscrivendo l’abbonamento per la stagione. La loro presenza sarà decisiva per il nostro cammino.”

L’Audace Cerignola, che milita nel Girone C, punta a costruire una stagione di successo dopo la conferma di giocatori chiave come Bianchini, che rappresenta un elemento di esperienza e qualità in mezzo al campo. La società ha lavorato intensamente sul mercato estivo per rafforzare la rosa e dare al tecnico una squadra competitiva, capace di lottare ai vertici della classifica.

Bianchini, che ha già dimostrato nelle precedenti annate di essere un punto di riferimento, è pronto a guidare il centrocampo e a trascinare i compagni verso risultati importanti. Il suo impegno e la sua professionalità sono considerati fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In conclusione, il messaggio del centrocampista è chiaro: “Sono molto motivato e determinato a far bene con questa maglia. Lavoreremo duramente per ottenere risultati importanti e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma anche delle potenzialità che abbiamo come gruppo.”

L’intervista di Giancarlo Bianchini rappresenta un segnale di continuità e ambizione per l’Audace Cerignola, che vuole confermarsi protagonista nel proprio girone e puntare in alto nel campionato.

Fonte: TuttoC.com