Il Comitato per la Tutela dei Commercianti e Partite IVA Cerignola lancia un appello all’Amministrazione per un confronto urgente

Cerignola, 3 agosto 2025 – Un tema caldo e di forte interesse per il tessuto commerciale cittadino torna ad accendere il dibattito pubblico: i nuovi orari sperimentali della Zona a Traffico Limitato (ZTL) lungo il corso principale della città. A far sentire la propria voce è il Comitato per la Tutela dei Commercianti e Partite IVA di Cerignola, che raggruppa attualmente 99 aderenti tra esercenti e titolari di partita IVA.

Guidati dal portavoce Vincenzo Specchio, i membri del Comitato hanno recentemente realizzato un sondaggio interno per raccogliere opinioni e suggerimenti rispetto alla recente introduzione della ZTL e ai suoi orari di attivazione, percepiti da molti come un elemento che potrebbe avere impatti rilevanti sull’accessibilità e sulla vitalità commerciale del centro cittadino.

La necessità di un dialogo

Secondo quanto dichiarato dal Comitato, la decisione di condurre il sondaggio è nata soprattutto dall’assenza di risposte da parte dell’Amministrazione comunale alle ripetute richieste di incontro rivolte sia all’Assessore al Commercio, Tonti, che all’Assessore alla Sicurezza, Cicolella.

“Non avendo ricevuto riscontri – spiega il portavoce Specchio – abbiamo voluto ascoltare direttamente i nostri aderenti, per rappresentare in modo più chiaro e unitario la voce di chi vive quotidianamente il commercio a Cerignola”.

L’iniziativa è stata svolta con l’obiettivo di mantenere un atteggiamento costruttivo e collaborativo, lontano da posizioni pregiudizialmente critiche: “Prima ascoltiamo la base e poi ci confrontiamo con l’Amministrazione – sottolineano dal Comitato –, perché riteniamo fondamentale dare un contributo responsabile che tenga conto delle esigenze reali del commercio”.

I risultati del sondaggio

Il Comitato ha sottoposto il questionario innanzitutto agli esercenti situati direttamente nel tratto di corso interessato dalla ZTL, per poi estendere il sondaggio anche ai commercianti delle vie limitrofe e delle aree collegate.

Dai dati raccolti emerge con chiarezza una preferenza netta per la fascia oraria in cui la ZTL è attiva dalle ore 20 solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, scelta indicata dal 68% degli intervistati (55 risposte su 81 totali).

Al contrario, solo l’1% (1 risposta) si è detto favorevole a una ZTL attiva dalle ore 19 nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Gli orari della ZTL estesi a tutti i giorni della settimana raccolgono percentuali più basse:

dalle ore 19: favorevole il 4% (3 risposte)

dalle ore 20: favorevole il 6% (5 risposte)

dalle ore 21: favorevole il 21% (18 risposte)

Questi dati dimostrano una chiara preferenza verso un modello di ZTL che impatti meno sulla giornata lavorativa, concentrandosi sulle serate del weekend, quando il corso cittadino si anima maggiormente e la mobilità è più controllabile.

Tra esigenze di sicurezza e vitalità commerciale

L’istituzione di una ZTL, con i suoi orari di attivazione, rappresenta un tema complesso che mette in relazione diverse esigenze: da un lato quella della sicurezza e della riduzione del traffico veicolare in aree sensibili, dall’altro quella della accessibilità per i clienti e della sostenibilità economica per le attività commerciali.

Il Comitato sottolinea come la volontà non sia quella di ostacolare misure di sicurezza, ma di trovare un equilibrio che tuteli anche la funzionalità del commercio locale.

“Abbiamo cercato più volte di aprire un dialogo con l’Amministrazione – afferma Specchio – ma senza risposte concrete. La nostra comunità merita di essere ascoltata, perché l’assenza di confronto rischia di generare incomprensioni e tensioni che alla lunga danneggiano tutti”.

La richiesta di un incontro ufficiale

Il Comitato ha concluso il comunicato ribadendo la propria ferma volontà di essere ricevuto dall’Amministrazione comunale, in quanto organismo rappresentativo di quasi un centinaio di commercianti e professionisti che non si riconoscono in alcuna sigla sindacale.

“Riteniamo che sia un diritto democratico – affermano – essere coinvolti nelle scelte che riguardano la nostra attività e il futuro del centro cittadino”.

In attesa di un riscontro ufficiale, il Comitato continua a raccogliere e sintetizzare le istanze di chi, quotidianamente, vive le difficoltà e le potenzialità di Cerignola, con la speranza di trasformare la ZTL in uno strumento utile e condiviso.

