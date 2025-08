Foggia, 3 agosto 2025 – Una fake news può nascere da poco, ma ha il potere di viaggiare molto lontano, spesso ben oltre la realtà. È quanto accaduto di recente a Foggia, dove si è diffusa – con sorprendente insistenza – una notizia totalmente infondata: secondo alcuni, il Comune avrebbe emesso un’ordinanza per vietare ai bambini di cantare nel centro città. Nessun atto ufficiale, ovviamente, sosteneva tale assurdità. Eppure, in tanti ci hanno creduto.

Un episodio che si inserisce in una più ampia tendenza, già vista anche nei giorni scorsi, quando un consigliere comunale ha lanciato l’allarme West Nile Virus chiedendo pubblicamente una disinfestazione straordinaria contro le zanzare. Anche in quel caso, l’intervento era già partito e il calendario era disponibile da giorni sul sito istituzionale del Comune.

Di fronte a questo quadro, il consigliere Francesco Strippoli (M5S) lancia un appello e una campagna: “Il mio sito sicuro”, per promuovere l’utilizzo del portale ufficiale del Comune di Foggia come punto fermo dell’informazione istituzionale, contro il moltiplicarsi di notizie distorte, decontestualizzate o false.

“Nei comuni più avanzati d’Italia – spiega Strippoli – è prassi investire in comunicazione istituzionale, aggiornando le piattaforme digitali e orientando i cittadini al loro utilizzo. A Foggia, purtroppo, ogni grafica o comunicato viene talvolta letto come strumento di controllo o censura. Un atteggiamento provinciale che ostacola la trasparenza”.

Secondo il consigliere, la promozione del sito ufficiale del Comune non è un’operazione di facciata, ma un atto concreto di civismo amministrativo: lì si trovano ordinanze, bandi, delibere, avvisi pubblici e documenti ufficiali, cioè quegli atti che, per legge, danno sostanza e valore alla trasparenza.

Non sono mancate però le polemiche. Fratelli d’Italia e Lega hanno duramente contestato l’iniziativa parlando di “violazione della libertà di espressione”, “controllo dell’informazione” e “tentativi di censura”. Strippoli replica senza mezzi termini:

“Espressioni come queste rasentano il paradosso e spesso sfiorano l’analfabetismo funzionale. Chi confonde l’Albo Pretorio con un organo di propaganda o con un mezzo di manipolazione dimostra di non sapere come funziona una pubblica amministrazione”.

Ma la stoccata più amara arriva quando si rivolge a Nunzio Angiola, professore universitario ed ex parlamentare, che ha a sua volta criticato l’iniziativa, parlando di rischi autoritari.

“Mi ha profondamente delusa – dice Strippoli –. Da chi opera in un’istituzione come l’università, mi aspetto senso delle istituzioni, attenzione per i dati e rispetto per gli strumenti amministrativi. Non allusioni distopiche a un presunto controllo dell’informazione”.