Foggia, addio a don Gaetano Marcheggiano: il cordoglio della diocesi

FOGGIA – La comunità ecclesiale e i fedeli di tutta la Capitanata piangono la scomparsa di don Gaetano Marcheggiano, presbitero diocesano, venuto a mancare oggi all’età di 86 anni. Figura molto amata e stimata, poco più di un anno fa era stato nominato canonico onorario del Capitolo Metropolitano della Basilica Cattedrale di Foggia, un riconoscimento che aveva suggellato una vita interamente spesa al servizio della Chiesa.

Nato il 31 agosto 1938 e ordinato sacerdote il 2 luglio 1967, don Gaetano ha segnato la storia di numerose comunità parrocchiali della diocesi. Per vent’anni è stato parroco della Parrocchia di San Bernardino, a San Marco in Lamis, svolgendo anche l’incarico di vicario foraneo. Nel 2017, proprio sul Gargano, aveva celebrato con grande commozione il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, circondato dall’affetto dei suoi fedeli.

Nel corso del suo ministero ha guidato anche la Parrocchia del Santissimo Salvatore a Castelluccio dei Sauri, la Parrocchia San Giovanni Battista e la Parrocchia San Pio X di Foggia, lasciando in ognuna un ricordo vivo e sincero di dedizione pastorale. L’Azione Cattolica lo ha ricordato oggi con parole di riconoscenza: «Don Gaetano è stato pastore e un fedele servitore della Chiesa», testimonianza di un percorso sacerdotale improntato allo zelo e alla discrezione.

I funerali saranno celebrati lunedì 4 agosto alle ore 16 nella Basilica Cattedrale di Foggia. La salma sarà esposta per l’ultimo saluto dei fedeli nella Cappellina della Casa del Clero, in via Maria De Prospero 2/A, nella giornata di oggi – 3 agosto – dalle 16 alle 21, e domani, 4 agosto, dalle 8 alle 14.

Alla diocesi, alle comunità parrocchiali e ai familiari di don Gaetano giungano le più sentite condoglianze.

