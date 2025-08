Monte Sant’Angelo, luglio 2025. Un gesto di accoglienza e devozione unisce ancora una volta Monte Sant’Angelo ai suoi visitatori internazionali. Antonio Renzulli, Presidente del Comitato “San Michele Arcangelo”, promotore dei tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città, ha deciso quest’anno di omaggiare i pellegrini provenienti dalla Germania, in arrivo con la compagnia aerea Lumiwings, con una medaglietta raffigurante San Michele Arcangelo che verrà distribuita dal Comitato Feste a Monte Sant’Angelo.

Un simbolo carico di significato spirituale e culturale, offerto come segno di benvenuto e condivisione della profonda devozione che anima la comunità garganica.

«San Michele Arcangelo è la nostra forza, è il nostro Santo Patrono» – afferma Renzulli – «La nostra festa è molto sentita, soprattutto sul piano religioso. Vogliamo che chi arriva qui possa portare con sé un segno tangibile della nostra fede.»

Le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo si terranno dal 27 al 30 settembre 2025, con il culmine nella giornata del 29 settembre, data della solennità liturgica. In questa occasione, migliaia di fedeli si riversano nella città, molti ancora oggi giungendo a piedi lungo gli antichi sentieri del Gargano, in segno di penitenza e devozione.

Tra gli eventi più attesi: “il Rito della Spada“, la suggestiva “processione” per le vie cittadine e le solenni cerimonie religiose all’interno del Santuario, meta di pellegrinaggio secolare da ogni parte del mondo. A completare il programma anche “manifestazioni civili“, spettacoli, musica e tradizioni popolari, che fanno della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo un appuntamento unico e profondamente radicato nella storia del territorio.

Il gesto del Presidente Renzulli rappresenta un ponte tra spiritualità e accoglienza, unendo popoli diversi nel nome di un culto millenario. Un invito, semplice ma potente, a sentirsi parte di una comunità che guarda con fede al proprio passato e al futuro.

fotogallery (autore immagini in allegato alle foto)