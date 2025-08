La regione Puglia si prepara ad affrontare un breve ma significativo cambiamento meteorologico nel corso della prossima settimana. Dopo un periodo caratterizzato da temperature estive elevate e condizioni prevalentemente soleggiate, la giornata di lunedì 4 agosto vedrà un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche, in particolare nella zona del Gargano e del Barese, dove la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio maltempo.

Temperature in lieve calo e condizioni instabili

Le previsioni, confermate dal meteorologo di Rai Meteo, Alex Guarini, indicano che il primo lunedì di agosto sarà contraddistinto da una moderata instabilità atmosferica e da temperature massime più contenute rispetto ai giorni precedenti. Il caldo intenso che ha caratterizzato la fine di luglio lascerà temporaneamente spazio a valori termici inferiori ai 30 gradi su gran parte del territorio pugliese. Un’eccezione riguarda le pianure interne del Foggiano, del Tarantino e del Leccese, dove le temperature massime si attesteranno ancora su valori prossimi ai 34-35 gradi.

La perturbazione, che influenzerà soprattutto il Nord Italia e parte del Centro, lambirà marginalmente la Puglia, portando un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio di domenica 3 agosto. Sul territorio regionale si assisterà quindi a una maggiore variabilità con possibilità di brevi acquazzoni o temporali isolati nelle zone settentrionali, in particolare sul Gargano e nelle aree della BAT e del nord Barese.

Allerta gialla sul Gargano: focus sulla Protezione Civile

La Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta gialla per il Gargano e la provincia di Foggia, segnalando il rischio di fenomeni temporaleschi locali, piogge improvvise e possibili rovesci di moderata intensità. Questa misura precauzionale si rende necessaria per consentire un’adeguata preparazione delle strutture di emergenza e per informare la popolazione locale sui potenziali disagi derivanti dal maltempo.

Le criticità previste riguardano principalmente i fenomeni di instabilità atmosferica che potrebbero manifestarsi con brevi ma intensi rovesci, accompagnati da raffiche di vento localizzate. Sebbene non si attendano eventi di particolare gravità o lunga durata, è opportuno mantenere un livello di attenzione soprattutto nelle aree più esposte e in prossimità di corsi d’acqua e zone collinari del Gargano.

La dinamica meteorologica e le cause del peggioramento

La situazione attuale vede un campo di alta pressione ancora presente, ma indebolito, soprattutto sull’area del Nord Africa e marginalmente sul Sud Italia. Tale condizione consente l’ingresso di correnti più fresche e umide provenienti dai Balcani, che si incuneano nel Mediterraneo centrale e lambiscono la Puglia, determinando l’aumento della nuvolosità e la possibilità di temporali sparsi.

Il meteorologo Alex Guarini sottolinea come il forte maestrale, che ha caratterizzato le giornate precedenti, si sia temporaneamente attenuato, aprendo la strada a questa fase di instabilità. Le precipitazioni attese saranno quindi il risultato di un’interazione tra la residua pressione alta sul Nord Africa e l’avanzamento di una perturbazione atlantica che interesserà prevalentemente il Centro-Nord Italia, con effetti marginali ma non trascurabili anche sul territorio pugliese.

Previsioni per lunedì 4 agosto: giornata a tratti temporalesca

Lunedì 4 agosto sarà la giornata più critica di questo breve episodio di instabilità. Si prevede un cielo irregolarmente nuvoloso con acquazzoni sparsi, in particolare nel Barese al mattino. Nel pomeriggio, i fenomeni si sposteranno verso le zone ioniche della regione, lasciando spazio a schiarite e a un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche.

Le temperature saranno in calo rispetto ai giorni precedenti, mantenendosi su valori più contenuti, generalmente sotto i 30 gradi, con sensazione di fresco accentuata dalla ventilazione in aumento, che porterà aria più fresca dai Balcani. Tale raffreddamento sarà particolarmente avvertito nella seconda metà della giornata e in quella di martedì 5 agosto.

Martedì 5 agosto: residua variabilità e aria più fresca

La giornata di martedì 5 agosto presenterà ancora condizioni di variabilità, con possibili residui piovaschi nelle prime ore del giorno, specie nelle aree settentrionali e centrali della Puglia. Tuttavia, l’elemento più significativo sarà l’ingresso di aria fresca dai Balcani, che porterà un abbassamento netto delle temperature, con valori termici nettamente inferiori alla media del periodo.

Questa parentesi di tempo più fresco e instabile rappresenta una pausa temporanea prima del ritorno di condizioni di caldo estivo più intenso, come confermato dai modelli meteorologici.

Prospettive per la settimana di Ferragosto: ritorno al caldo intenso

Nonostante il temporaneo peggioramento di inizio settimana, le previsioni a medio termine indicano un ritorno di un campo di alta pressione di matrice nordafricana che dovrebbe dominare la scena meteorologica almeno fino alla settimana di Ferragosto. Questo porterà a un ritorno del sole e di temperature superiori alla norma stagionale, con ondate di calore che interesseranno nuovamente tutta la regione.

Il meteorologo Guarini conclude sottolineando come, dopo la parentesi di instabilità, la Puglia si prepari dunque a vivere una seconda parte dell’estate all’insegna del caldo e del tempo stabile, condizioni che favoriranno le attività turistiche e le giornate di mare ma che imporranno anche attenzione per le possibili ondate di calore.

