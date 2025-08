Rinnovo del Consiglio del Collegio dei Periti Agrari di Foggia: insediato il nuovo organismo per il quadriennio 2025-2029

Lo scorso 18 luglio 2025, presso il Palazzo della Provincia di Foggia, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Foggia, chiamati a guidare la categoria per il quadriennio 2025-2029. La tornata elettorale ha visto la partecipazione attiva dei professionisti del settore, dimostrando ancora una volta l’importanza di questa figura professionale nel panorama agricolo e agroalimentare locale.

Il 21 luglio 2025 si è poi insediato ufficialmente il nuovo Consiglio, che ha subito proceduto alla nomina delle cariche istituzionali. A ricoprire il ruolo di presidente è stato eletto il perito agrario Michelino Tridentino, di Foggia, mentre la vicepresidenza è stata affidata al perito agrario Pasquale Barrasso, originario di Cerignola. La gestione amministrativa è stata assegnata al perito agrario dott. Angelo Ferricchio, anch’egli di Cerignola, nel ruolo di tesoriere, mentre la carica di segretario è stata conferita al perito agrario Nicola M. Conteduca di Manfredonia.

Il nuovo Consiglio, che riflette un’ampia rappresentanza territoriale, vede inoltre la presenza del perito agrario Claudio Di Norscia di Manfredonia, del perito agrario Vinicio Razionale di San Severo e del perito agrario Giovanni Luciani di San Marco in Lamis. Questa composizione mira a garantire un equilibrio e una rappresentatività che abbracci tutto il territorio provinciale, valorizzando le diverse realtà agricole e le specificità locali.

In parallelo, è stato rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei Conti, che assume un ruolo fondamentale nel garantire trasparenza e correttezza nella gestione economica dell’ente. Il presidente del Collegio è il perito agrario Giuseppe Tamalio di San Severo, affiancato dai colleghi Giuseppe dell’Oglio, anch’egli di San Severo, e dal perito agrario dott. Fabio Fortuna di Cerignola. In qualità di supplente è stato nominato il perito agrario Antonio La Piccirella di San Severo.

Il nuovo Consiglio ha già delineato una serie di importanti obiettivi per il mandato 2025-2029, ponendo al centro il rilancio del ruolo professionale dei Periti Agrari nella provincia di Foggia. Tra le priorità dichiarate vi è l’intenzione di instaurare e rafforzare sinergie con le istituzioni pubbliche locali, con gli istituti di istruzione secondaria superiore di settore tecnologico, in particolare con i corsi ad indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” di Cerignola, San Severo e Foggia, e con il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia.

Queste collaborazioni mirano a potenziare la formazione e l’aggiornamento professionale dei periti agrari, favorendo l’incontro tra mondo accademico, tecnico e produttivo. L’obiettivo è duplice: da un lato, valorizzare il contributo tecnico e scientifico che i Periti Agrari possono offrire nel campo agronomico, agroalimentare e ambientale; dall’altro, tutelare e promuovere gli interessi della categoria, favorendo opportunità di crescita professionale e di sviluppo territoriale.

Il Collegio intende anche svolgere un ruolo attivo nella promozione di pratiche agricole sostenibili e nell’adozione di tecnologie innovative, in linea con le esigenze di tutela ambientale e di sviluppo economico locale. Questo approccio integrato è considerato fondamentale per rispondere alle sfide attuali e future del settore agricolo, valorizzando la professionalità dei Periti Agrari come pilastro dello sviluppo rurale.

Infine, il nuovo Consiglio si impegna a mantenere un dialogo costante con i propri iscritti, promuovendo iniziative di formazione continua, momenti di confronto e di networking, e una comunicazione trasparente ed efficace, per rafforzare il senso di appartenenza e la coesione all’interno della categoria.

Il segretario Nicola Conteduca, in chiusura, ha sottolineato l’importanza di questo momento di rinnovamento e il forte impegno del Consiglio nel lavorare con passione e dedizione al servizio della professione e del territorio.