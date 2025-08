Rodi Garganico intitola una piazza a Giovanni Panunzio: “Un uomo che scelse lo Stato”

Un gesto simbolico, ma carico di significato. Domenica 10 agosto 2025, alle ore 21:30, il Comune di Rodi Garganico dedicherà ufficialmente il Piazzale Irium del Lido del Sole a Giovanni Panunzio, l’imprenditore foggiano assassinato dalla mafia nel 1992 per aver detto no al racket. La cerimonia, aperta alla cittadinanza e ai visitatori, si terrà alla presenza delle autorità civili e religiose, con il sostegno dell’Associazione ATAS, della Pro Loco di Lido del Sole e dell’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti.

Una scelta che va oltre la toponomastica: intitolare uno spazio pubblico a Panunzio significa rendere omaggio a una figura emblematica della lotta alla criminalità organizzata nel Mezzogiorno e riaffermare l’impegno di una comunità per la legalità.

L’uomo che resistette per mille giorni

Giovanni Panunzio non fu un semplice imprenditore edile. Fu un uomo che, di fronte alle richieste estorsive della mafia foggiana, decise di non cedere. Per mille giorni resistette al pizzo, documentò le minacce e denunciò i suoi estorsori. Una scelta consapevole, solitaria, che lo mise nel mirino della criminalità organizzata. Il 6 novembre 1992, Panunzio venne ucciso a Foggia sotto casa, mentre rientrava dal lavoro.

Il suo omicidio segnò un punto di non ritorno nella storia della Capitanata. Ma la sua testimonianza non andò persa: proprio grazie al coraggio e alle prove da lui raccolte, si arrivò al primo maxi processo contro la mafia foggiana, passato alla storia come Maxi Processo Panunzio. Una sentenza che, per la prima volta, riconobbe ufficialmente l’esistenza di un’organizzazione mafiosa strutturata nella provincia di Foggia.

Una memoria che cammina

A distanza di oltre trent’anni, il sacrificio di Giovanni Panunzio continua a parlare. Anche grazie a chi, negli anni, ha scelto di non far calare il silenzio su quella vicenda. In prima linea la sua famiglia: Michele Panunzio, figlio di Giovanni, e Giovanna Belluna Panunzio, nuora, che ha saputo trasformare il dolore privato in testimonianza pubblica, portando la storia del suocero nelle scuole, nei convegni, nei percorsi di educazione alla legalità.

Accanto a loro, l’impegno quotidiano dell’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti, presieduta da Dimitri Cavallaro Lioi con Antonio Belluna come segretario. L’associazione è oggi punto di riferimento nazionale per la diffusione della cultura antimafia sociale e per il sostegno alle vittime di racket e usura.

Un atto di responsabilità collettiva

“Intitolare una piazza a Giovanni Panunzio non è un semplice atto simbolico – spiega il sindaco di Rodi Garganico – È un segno concreto di memoria civile, un gesto con cui la nostra comunità sceglie da che parte stare. Ricordare Panunzio è ricordare che la legalità ha un prezzo, ma anche un valore. E quel valore oggi lo mettiamo al centro di uno spazio pubblico”.

La cerimonia del 10 agosto non sarà solo un momento commemorativo. Sarà l’occasione per ribadire che la lotta alla criminalità organizzata non riguarda solo magistratura e forze dell’ordine, ma ogni cittadino. Sarà, anche, un invito a non essere indifferenti, a riconoscere i segni della mafia anche dove si nasconde dietro la quotidianità, le abitudini, il silenzio.

Una piazza per scegliere

La dedica del Piazzale Irium a Giovanni Panunzio arriva in un momento in cui il territorio garganico è chiamato a fare i conti con nuove sfide legate alla criminalità e alla tenuta sociale. Ma è anche un segnale forte: la memoria può essere motore di cambiamento. E lo spazio urbano, se intitolato alle persone giuste, può diventare luogo di consapevolezza.

“Chi sceglie lo Stato non è mai solo”, è il messaggio che arriva da questa intitolazione. E forse oggi più che mai, in un tempo in cui la memoria rischia di sbiadire, ricordare Panunzio è un modo per rimettere al centro il coraggio civile, la dignità del lavoro onesto, la forza della denuncia.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. Perché scegliere di esserci è già un atto di testimonianza.