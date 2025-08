San Menaio. Gli Indiani a Villa Santovito. Giorgio Salvatori presenta IL CERCHIO SACRO DEI SIOUX. Libro reportage.

Martedì 5 agosto, alle ore 20.30, Enzo SANTOVITO ospita nella Villa di San Menaio il giornalista RAI, scrittore, direttore della rivista Myrrha, il Dono del Sud, Aldo Giorgio SALVATORI. Presenta il libro “IL CERCHIO SACRO DEI SIOUX” arrivato alla terza edizione.

Dialogheranno con l’autore Fabio ANGELICCHIO, inviato e conduttore del TG de La 7 e Alessandro BUCCI, direttore editoriale Vallecchi, FI.

Il Cerchio Sacro è il simbolo più gravido di significati per gli Indiani delle praterie. I Lako­ta-Sioux credettero di perderne la protezione quando, nel dicembre del 1890, il settimo cavalleria massacrò la tribù di Big Foot a WoundedKnee.

Per onorare la memoria dei caduti e ricomporre l’armonia perduta del Cerchio Sacro centinaia di Sioux, nel 1990 insieme a Cheyenne e Arapaho, percorsero a cavallo quasi 300 chilometri tra bufere di neve e temperature glaciali. Con loro c’era anche l’autore di questo libro, unico giornalista televisivo italiano autorizzato dai Lakota a filmare quell’impresa straordinaria. Ne scaturirono un reportage televisivo per il Tg2 e un saggio, pubblicato da Vallecchi, giunto ora alla sua terza edizione e divenuto un libro di culto per gli appassionati della storia e dei costumi degli Indiani d’America.

Un libro che non racconta soltanto il glorioso passato dei Lakota-Sioux e la loro stupefacente visione del mondo, ma anche le delusioni, le speranze e le battaglie presenti per favorire la rinascita di un popolo che ha ancora molte cose da insegnare a chi ha trasformato il mondo in un grande supermercato da saccheggiare. (Elena Piccinini)

San Menaio Villa Santovito, martedì 5 agosto, ore 20.30.