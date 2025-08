VIESTE – Momenti di paura questa mattina sulla strada provinciale 53, che collega Vieste a Baia Campi, teatro di un violento scontro frontale tra un autobus delle Ferrovie del Gargano e un’automobile proveniente dalla corsia opposta. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto quando la vettura, impegnata in un tentativo di sorpasso, si è trovata improvvisamente davanti al pullman in arrivo, rendendo inevitabile la collisione.

Nell’incidente sono rimasti feriti i due occupanti dell’auto, entrambi trasportati in ospedale in ambulanza per accertamenti. Alcuni passeggeri del bus, in servizio sulla tratta Vieste–Napoli–Roma, hanno riportato contusioni lievi ma non hanno necessitato di ricovero. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dello scontro, mentre i soccorsi hanno lavorato per mettere in sicurezza la carreggiata e ripristinare la viabilità.

Nonostante la violenza dell’impatto, fortunatamente non si registrano conseguenze gravi per i viaggiatori del pullman, che hanno vissuto attimi di grande spavento. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

Ferrovie del Gargano