Manfredonia, 2 agosto 2025 – Il Comune di Manfredonia interviene con fermezza per smentire le notizie circolate nei giorni scorsi riguardo presunti rimborsi automatici sulla TARI 2025. In un comunicato stampa diffuso il 2 agosto, l’Amministrazione comunale definisce “false e fuorvianti” le dichiarazioni che parlano di illegittimità nelle tariffe approvate e di possibili restituzioni per i cittadini.

Secondo quanto chiarito, le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno in corso sono state regolarmente approvate dal Consiglio comunale sulla base di un Piano Economico Finanziario validato dagli enti competenti. “Gli atti sono pubblici e rispettano pienamente la normativa vigente”, si legge nella nota.

“Nessun obbligo di rimborso”

Il Comune sottolinea che, ad oggi, non esiste alcun obbligo giuridico o tecnico che imponga rimborsi. L’Amministrazione riconosce però che, nel biennio precedente alle elezioni, ci siano stati errori nella ripartizione tra quota fissa e variabile della TARI. Per questo, sono state avviate azioni correttive, “senza creare allarmismi né illudere i cittadini”.

Sostegno alle famiglie in difficoltà

In risposta alle crescenti preoccupazioni, l’Amministrazione ha annunciato l’introduzione di un contributo economico straordinario nell’ambito dell’assestamento di bilancio approvato il 29 luglio. Il sostegno sarà destinato alle famiglie in maggiore difficoltà, con l’obiettivo di garantire equità sociale.

“È un segnale concreto – afferma il Comune – che dimostra come sia possibile coniugare il rispetto delle regole con la solidarietà”.

Bonus sociale automatico

Inoltre, è confermata l’applicazione automatica del bonus sociale del 25%, una misura nazionale che verrà attivata non appena il Governo ne renderà ufficiali le modalità operative. L’Amministrazione si impegna a informare tempestivamente la cittadinanza.

Appello contro la disinformazione

Il Comune mette in guardia la cittadinanza da iniziative e dichiarazioni non supportate da basi legali. “Promettere rimborsi senza fondamento normativo è scorretto – si legge nel comunicato – e diffondere moduli o istanze non previste dalla legge non solo è inutile, ma rischia di creare ulteriori disagi”.

L’Amministrazione ribadisce la volontà di essere vicina alla cittadinanza, fornendo informazioni trasparenti e supporto a chiunque abbia dubbi o necessità. “Chi ricopre ruoli pubblici – conclude la nota – ha la responsabilità di dire la verità, senza strumentalizzazioni”.