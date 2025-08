Trinitapoli, un anno senza il Sovrintendente Capo Mauro De Giulio

TRINITAPOLI – A un anno dalla scomparsa del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in quiescenza Mauro De Giulio, la famiglia rinnova il ricordo di una vita segnata da coraggio, sacrificio e servizio allo Stato, organizzando una messa commemorativa che si terrà martedì 6 agosto alle ore 18:30 presso la Chiesa Madre in piazza Umberto I (Palazzo di Città). Figura di grande rilievo nel contrasto alla criminalità organizzata, De Giulio si è distinto nel corso della sua carriera per aver assicurato alla giustizia nomi noti come Rosetta Cutolo, vertice della Nuova Camorra Organizzata, Donato Lopez della Banda Cavallero, Mario Calligaris delle Brigate Rosse e Renato Vallanzasca, tra i più pericolosi criminali italiani.

Un impegno pluripremiato e riconosciuto anche a livello istituzionale, culminato nell’Encomio Solenne conferito dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Eppure, nonostante i riconoscimenti formali, la famiglia De Giulio si trova ancora oggi a fare i conti con una dolorosa dimenticanza da parte delle istituzioni: a quasi un anno dalla sentenza della Corte di Appello di Bari (ottobre 2024) che ha riconosciuto il diritto ai benefici spettanti ai familiari delle Vittime del Dovere, lo Stato non ha ancora provveduto a dare seguito a quanto disposto. «A distanza di un anno dalla sua morte, il silenzio delle autorità locali e nazionali persiste, ignorando il sacrificio di chi ha servito lo Stato con dedizione», denuncia la famiglia, che chiede un atto concreto attraverso un’interrogazione parlamentare al Governo Meloni e al Ministro dell’Interno, affinché si dimostri la dovuta attenzione e sensibilità verso chi ha pagato un prezzo altissimo per garantire la sicurezza collettiva.

La carriera di Mauro De Giulio è stata segnata anche da momenti drammatici: nell’ottobre del 1992, durante una rapina a un portavalori da parte di dodici rapinatori appartenenti alla cosiddetta “Quarta mafia foggiana”, il Sovrintendente Capo rimase coinvolto in un violento conflitto a fuoco, riportando gravi lesioni e sviluppando in seguito un disturbo post-traumatico da stress con pesanti conseguenze neurologiche, che ne determinarono la riforma dal servizio. Oggi, la famiglia rinnova il ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità, con la consapevolezza che la memoria da sola non basta. «Lo Stato deve esserci, anche se la vicenda del Sovrintendente Capo Mauro De Giulio sembra essere stata dimenticata dalle istituzioni. Sono 33 anni di attesa per il conseguimento dei benefici da eventi criminosi», conclude la famiglia.

La celebrazione del 6 agosto sarà, oltre che un momento di preghiera, anche un’occasione per ribadire un messaggio forte: non si può dimenticare chi ha servito lo Stato con onore, pagando sulla propria pelle il prezzo più alto.