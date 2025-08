Trionfo di Valerio Santoro alla 13^ CorriMonte di Monte Angelo (FOTO VIDEO)

Monte Sant’Angelo (FG), 2 agosto 2025. Un pomeriggio di sport, passione e grande atletica ha infiammato le strade di Monte Sant’Angelo in occasione della 13^ edizione della “CorriMonte – Memorial Vito Prezioso“, gara valida come sesta tappa del Grand Prix Capitanata – Terra dell’Atletica 2025.

L’evento, organizzato con cura e partecipazione dal team Montanari DOC e sotto l’egida FIDAL, ha richiamato centinaia di atleti da tutta la Puglia e oltre, per misurarsi su un percorso collinare di 9,9 km, disegnato tra le suggestive vie della città UNESCO.

La vittoria assoluta è andata a Valerio Santoro della Polisportiva Eppa Merla, autore di una prestazione maiuscola che lo ha portato a tagliare il traguardo in solitaria, in 31.29′, lasciando il vuoto dietro di sé. Un successo costruito con intelligenza tattica, gestione perfetta delle pendenze e un finale in progressione irresistibile.

Già vincitore a San Giovanni Rotondo a inizio stagione, Santoro si conferma uno degli atleti più in forma del panorama podistico pugliese. La sua vittoria a Monte Sant’Angelo assume un valore simbolico oltre che tecnico, sancendo la consacrazione di un talento maturo, determinato e legato ai colori della sua società.

Accanto alla gara competitiva, il programma ha previsto anche una corsa non agonistica sullo stesso tracciato, una serie di prove giovanili valide per il campionato provinciale FIDAL e la CamminAbile, camminata inclusiva di 1 km aperta a persone con disabilità motorie e cognitive.

Grande partecipazione di pubblico lungo il percorso e numerosi applausi per tutti i concorrenti, dai più esperti ai giovanissimi, in una giornata che ha unito sport, inclusione e comunità.

Le premiazioni, svoltesi nella cornice di Piazza Beneficenza alla presenza delle autorità locali, hanno visto l’omaggio ai vincitori assoluti e di categoria, nonché alle società più numerose.

Valerio Santoro lascia così il segno in una delle gare più sentite del calendario podistico regionale, dimostrando ancora una volta che il lavoro, la dedizione e la passione sono gli ingredienti fondamentali per arrivare in alto.

Qui le classifiche ufficiali complete, pubblicate su CorrereinPuglia.it.

La CorriMonte 2025 si chiude con un bilancio più che positivo: un successo organizzativo, tecnico ed emotivo.