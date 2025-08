"Via Foggia rischia di diventare una discarica a cielo aperto tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo". Lo scempio continua

Via Foggia (tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo): una distesa di rifiuti, senza sosta né vergogna. È questa la desolante fotografia di quello che dovrebbe essere un tratto di strada periferico immerso nella bellezza del Gargano e che invece, ogni giorno, si trasforma in una discarica abusiva.

Le immagini scattate sul posto parlano chiaro: cartoni, abiti vecchi, scatole di elettrodomestici, buste di plastica, documenti sparsi, imballaggi alimentari e rifiuti di ogni tipo ricoprono l’asfalto e si accumulano contro i muri a secco della zona.

Non è chiaro chi siano i responsabili: residenti della zona, turisti in transito, pendolari, o veri e propri “avventurieri” dell’inciviltà. Quel che è certo è che il degrado si perpetua ogni giorno, trasformando un’area di confine tra due importanti centri del Gargano in un simbolo di inciviltà e di mancata sorveglianza.

Gli abitanti denunciano da tempo questa situazione, ma finora nessuna misura efficace sembra essere stata adottata. Le segnalazioni si susseguono, i rifiuti aumentano, l’odore si fa insopportabile nelle giornate più calde, attirando anche animali randagi. È uno spettacolo indecoroso, che danneggia non solo il decoro urbano ma anche l’immagine turistica di un’area che dovrebbe rappresentare un orgoglio per il Gargano.

Serve un intervento immediato:

La bonifica dell’area con rimozione completa dei rifiuti.

L’installazione di videocamere di sorveglianza per identificare e sanzionare severamente chi abbandona i rifiuti.

Un piano di controllo continuativo con pattugliamenti o fototrappole.

Campagne di sensibilizzazione per residenti e visitatori sul rispetto dell’ambiente.

Un appello alle istituzioni:

Comune di Manfredonia, Comune di Monte Sant’Angelo, Parco Nazionale del Gargano, Regione Puglia: non si può più ignorare questa emergenza ambientale. Ogni giorno di ritardo significa nuovi rifiuti e nuovi danni all’immagine e all’ecosistema di un’area che meriterebbe rispetto e valorizzazione.

Ai cittadini:

Se siete testimoni di sversamenti illeciti, denunciate. Fotografate, segnalate alle forze dell’ordine, pretendete interventi. La tutela dell’ambiente è un dovere di tutti.

“Quello che oggi è un angolo di vergogna può e deve tornare a essere un esempio di bellezza e civiltà”.

