Zapponeta protagonista con il Blu Festival: record di presenze per Gigi Finizio

ZAPPONETA – «Abbiamo fatto la storia. E siamo solo all’inizio». Con queste parole cariche di orgoglio e commozione, il sindaco Vincenzo Riontino ha accolto un pubblico straordinario accorso per il Blu Festival Zapponeta 2025, consacrando la piccola località costiera a capitale di un evento che ha superato ogni aspettativa. Un successo senza precedenti, testimoniato dalle immagini: strade piene, parcheggi esauriti già nelle prime ore, attività commerciali che hanno visto terminare scorte e prodotti, segno concreto di un’affluenza mai registrata prima.

Zapponeta ha brillato come non mai, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto per una comunità viva e calorosa. Momento di grande emozione è stato l’arrivo sul palco di Gigi Finizio, attesissimo ospite, che ha scatenato l’entusiasmo di una piazza gremita. Il sindaco Riontino ha voluto dedicare il successo del festival anche alla memoria di Nicola De Marinis e Michele Riontino, figure amate dalla comunità, recentemente scomparse: «In questi giorni vi abbiamo salutati per l’ultima volta, ma il vostro amore per questa terra resta con noi. So che oggi, vedendo Zapponeta così, sareste stati fieri e felici».

Il primo cittadino ha poi ringraziato, uno ad uno, quanti hanno reso possibile la realizzazione in sicurezza di un evento di tale portata: «Un grazie di cuore al mio staff, a Zapponeta Eventi, ai Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, ai sanitari dell’associazione Angeli della Vita e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per regalarci una serata così straordinaria e indimenticabile».