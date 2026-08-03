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CELLE SAN VITO Abitanti, turisti, emigranti di ritorno: l’agosto speciale di Celle di San Vito

Il 10 agosto tutti invitati alla "Festa del Vicino": ognuno porta qualcosa, tavolate in piazze e vicoli del borgo

Abitanti, turisti, emigranti di ritorno: l'agosto speciale di Celle di San Vito

Abitanti, turisti, emigranti di ritorno: l'agosto speciale di Celle di San Vito

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Foggia // Lifestyle //

CELLE DI SAN VITO (FG) – Sono arrivati da ogni parte d’Italia e da diversi Paesi del mondo, Canada e Stati Uniti soprattutto, le famiglie di origini cellesi che approfittano dell’estate per tornare a Celle di San Vito a trascorrervi le vacanze. Accade ogni anno nel paese più piccolo della Puglia. Visitatori, abitanti ed emigranti di ritorno si ritroveranno tutti insieme a condividere una serie di eventi che animeranno il borgo in agosto. L’evento più caratteristico è la Festa del Vicino: da circa 20 anni, la sera del 10 agosto, ogni cellese cucina per i propri vicini di casa, in ogni piazza c’è una tavolata, si cena tutti insieme (abitanti, turisti, famiglie tornate in paese). Ognuno contribuisce alla cena collettiva portando qualcosa. Per chi viene da fuori, vale la regola di aggiungere un posto a tavola.

L’AGOSTO DI CELLE DI SAN VITO. Prima e dopo il 10 agosto, però, saranno molti gli eventi che, oltre al venticello fresco proveniente dai boschi, regaleranno musica, sapori ed emozioni sotto il cielo di Celle di San Vito. L’8 agosto, la tradizionale “scampagnata di San Vito” è offerta dalla società Edison: si tratta di una processione-pellegrinaggio che condurrà i cellesi alla chiesetta dedicata al santo, a qualche chilometro dall’abitato e a un’altitudine di 1050 metri. Il 10 agosto, come già anticipato, si terrà la bellissima Festa del Vicino. L’11 agosto, giornata dedicata ai bambini con i gonfiabili.

Mercoledì 12 agosto, dalle ore 21, andrà in scena il Quiz Music-Show di Giuseppe Gaeta, comico-animatore e performer foggiano: lo spettacolo porterà lo showman a interagire con il pubblico tra musica, quiz e gag esilaranti. Il 13 agosto Celle di San Vito festeggerà il suo Santo Patrono, San Vincenzo Ferreri. In mattinata ci sarà il giro del paese della banda musicale accompagnata dalle majorettes; nel pomeriggio la solenne processione per le vie del paese.

GIANNI CIARDO IN PIAZZA. Sempre Giovedì 13 agosto, nel tour che lo sta portando a festeggiare i suoi 50 e più anni di carriera, a partire dalle 21.30 ci sarà lo spettacolo di Gianni Ciardo. attore, cabarettista e musicista, lo showman barese ha superato il mezzo secolo di carriera grazie alla sua eccezionale verve comica, a una innata capacità di trascinare e travolgere il pubblico con simpatia, battute e ironia da vero mattatore della scena.

VALENTINO AQUILANO CANTA DALLA. L’incanto del talento e del repertorio di uno dei più grandi cantautori italiani di sempre sarà di scena venerdì 14 agosto, con il concerto “Valentino Aquilano canta Dalla”. Valentino Aquilano è un artista, cantante e attore di origini pugliesi. Nato ad Apricena, sta portando in tutta Italia il suo spettacolo-omaggio a Lucio Dalla. Ha trovato la sua consacrazione definitiva nel 2025 con il trionfo a “Like a Star”, lo show televisivo del Nove condotto da Amadeus, dove ha conquistato giudici e pubblico con la sua straordinaria interpretazione di successi senza tempo.

LA NAVE NOVANTA. Il 17 agosto, tutti in piazza a cantare e ballare al ritmo degli anni più belli della musica internazionale con “La Nave Novanta”: da un palco mobile a forma di nave, dj, vocalist ed effetti speciali trasformeranno il paese in una discoteca a cielo aperto. Il 18 agosto, spazio alle degustazioni della Sagra dei Cicatelli, accompagnata da musica e balli. Il 19 agosto un evento speciale: alle ore 17, nella Sala del Castello, si terrà l’evento intitolato “People: oltre i numeri, i paesi sono delle persone”. Le brevi video-interviste ai cellesi realizzati per Officineventi dal regista videomaker Niki Dell’Anno, con la consulenza giornalistica di Ivana Gaeta e Nicola Maggio, saranno al centro di un incontro in cui si discuterà di bellezza, potenzialità e futuro delle aree interne.

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