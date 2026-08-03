SOMMA LOMBARDO (Varese) – Un gesto di altruismo si è trasformato in una tragedia. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate, è stato ucciso nella tarda serata di sabato dopo essersi fermato ad aiutare una donna in difficoltà lungo una strada di Somma Lombardo. L’uomo è stato travolto da un’auto guidata dall’ex compagno della donna, che lo avrebbe scambiato per un presunto rivale in amore.

Per il delitto è stato arrestato un 43enne, residente nella zona, con l’accusa di omicidio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna, 39 anni, stava raggiungendo in moto il luogo di un incontro con l’ex compagno, che l’aveva convinta a rivedersi con il pretesto di restituirle alcuni effetti personali. Durante il tragitto avrebbe però perso il cellulare, rimanendo senza navigatore e senza sapere come raggiungere la destinazione.

In quel momento è passato Federico Venco. Vedendola sola, in una strada poco illuminata e in evidente difficoltà, ha deciso di fermarsi per offrirle aiuto. Dopo averle indicato il percorso, si sarebbe offerto di accompagnarla per un breve tratto, così da evitare che si perdesse.

Il 43enne, già presente nel luogo dell’appuntamento, vedendo la sua ex insieme a un altro uomo avrebbe perso il controllo. Convinto che si trattasse del nuovo compagno della donna, ha accelerato investendo deliberatamente Federico Venco. Dopo l’impatto, l’uomo sarebbe sceso dall’auto e avrebbe aggredito anche la 39enne. Solo l’intervento di alcuni passanti ha permesso di bloccarlo in attesa dell’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi.

Per il 36enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Gli inquirenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e valutano anche l’ipotesi che il 43enne avesse pianificato un’aggressione nei confronti dell’ex compagna. All’interno della sua auto sono stati infatti rinvenuti un grosso sasso e un piccolo coltello, elementi che potrebbero rafforzare l’ipotesi di una premeditazione. Secondo gli investigatori, il gesto di Federico Venco potrebbe aver inconsapevolmente salvato la vita della donna. Fermatosi soltanto per prestare soccorso a una sconosciuta, il 36enne è rimasto vittima di un tragico errore, pagando con la vita un atto di generosità che oggi lascia sgomenta l’intera comunità del Varesotto. Lo riporta ilmessaggero.it