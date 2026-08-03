ASL Foggia: Corso di accompagnamento alla nascita Presidio Ospedaliero San Severo

SAN SEVERO (Foggia) – Ripartirà a settembre il corso gratuito di accompagnamento alla nascita organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo.

Il percorso, promosso nell’ambito delle attività del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL Foggia, diretto da Antonio Lacerenza, è rivolto alle donne a partire dalla ventiseiesima settimana di gravidanza e punta a offrire un sostegno qualificato durante una delle fasi più importanti e delicate della vita familiare.

L’obiettivo è accompagnare le future mamme verso il parto con maggiore serenità e consapevolezza, fornendo informazioni utili sulla gravidanza, sul travaglio, sul puerperio e sulla gestione dei primi mesi di vita del bambino. Particolare attenzione sarà riservata anche alla condivisione dell’esperienza della maternità e della paternità.

Un percorso multidisciplinare

Il corso sarà articolato in sette-otto incontri settimanali, ciascuno della durata di due ore, in programma dalle 16 alle 18. Gli appuntamenti si svolgeranno al secondo piano dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero di San Severo.

A guidare il percorso sarà un’équipe multidisciplinare composta da ginecologhe, ostetriche, psicologi e assistenti sociali. Gli incontri alterneranno momenti informativi e attività pratiche, con approfondimenti dedicati ai diversi aspetti del percorso nascita.

Tra gli argomenti previsti figurano gli esercizi di movimento corporeo, le tecniche di respirazione, visualizzazione e rilassamento, l’endogestazione e l’esogestazione, l’allattamento al seno, la cura del neonato e la preparazione e riabilitazione del pavimento pelvico.

Dallo yoga agli screening neonatali

Il programma comprende anche incontri con la ginecologa e con la pediatra, dedicati alle procedure assistenziali e preventive effettuate durante il ricovero del neonato.

Saranno illustrati gli screening neonatali e il Progetto Genoma, mentre uno specifico appuntamento sarà riservato allo yoga funzionale al travaglio.

Le partecipanti avranno inoltre la possibilità di visitare la sala parto del Presidio “Teresa Masselli Mascia”, conoscere gli ambienti ospedalieri e incontrare il personale dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia.

Il coinvolgimento dei futuri papà

Al corso potranno partecipare anche i partner. Il calendario prevede infatti incontri di coppia incentrati sul travaglio, sul parto e sulle prime cure del bambino.

L’intento è rendere il partner parte attiva dell’esperienza della nascita, rafforzando il sostegno alla madre e favorendo fin dai primi momenti la costruzione del legame con il neonato.

«Il percorso nascita non riguarda esclusivamente il momento del parto, ma rappresenta un cammino di preparazione che aiuta la donna e la coppia ad affrontare con serenità e consapevolezza una delle esperienze più importanti della vita», spiega Antonio Lacerenza, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL Foggia.

Secondo Lacerenza, il ciclo di incontri mira a garantire un maggiore benessere alla partoriente e al neonato, promuovendo una migliore qualità della vita familiare attraverso il coinvolgimento dei papà e una cultura della genitorialità condivisa.

Informazioni e contatti

La partecipazione al corso è gratuita.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare l’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo al numero 0882 200205 oppure scrivere all’indirizzo e-mail ginecologia.sansevero@aslfg.it.