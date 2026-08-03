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PRIORITA' Caldo estremo, Mercalli lancia l’allarme: «Il peggio deve ancora arrivare»

Oggi non dovremmo più stupirci del caldo record, ma interrogarci sulle sue cause e sulle azioni necessarie per contrastarlo

Caldo estremo, Mercalli lancia l'allarme: «Il peggio deve ancora arrivare»

Caldo estremo, Mercalli lancia l'allarme: «Il peggio deve ancora arrivare»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Cronaca // Foggia //

Le ondate di calore che stanno interessando l’Italia non rappresentano più un fenomeno straordinario, ma l’espressione di un cambiamento climatico ormai in atto. È il messaggio lanciato dal climatologo Luca Mercalli, che invita istituzioni e cittadini a prendere coscienza di quella che definisce «la più grande sfida della storia dell’umanità».

Secondo Mercalli, la quarta ondata di caldo dell’estate conferma un trend osservato ormai da oltre vent’anni. «Dal 2003 – spiega – assistiamo a un progressivo aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore. Oggi non dovremmo più stupirci del caldo record, ma interrogarci sulle sue cause e sulle azioni necessarie per contrastarlo».

Per il climatologo, il problema principale è che il cambiamento climatico continua a essere affrontato solo durante le emergenze, mentre con l’arrivo delle temperature più miti l’attenzione pubblica e politica tende rapidamente a diminuire.

Tra le priorità indicate figura innanzitutto la riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, una mobilità più sostenibile e investimenti nella cosiddetta economia verde. Parallelamente, Mercalli ritiene indispensabile accelerare le strategie di adattamento, ripensando le città per renderle più vivibili durante i periodi di caldo intenso.

In questo contesto, propone un incremento delle aree verdi urbane, la realizzazione di spazi climatizzati accessibili alle persone più fragili e una pianificazione urbanistica capace di limitare gli effetti delle alte temperature e degli eventi meteorologici estremi.

Il climatologo sottolinea inoltre come gli effetti del riscaldamento globale siano ormai evidenti anche nelle aree montane. Pur offrendo condizioni climatiche generalmente più favorevoli rispetto alle grandi città, anche le quote più elevate registrano temperature in costante aumento.

Sul fronte delle previsioni, Mercalli invita alla prudenza. Alla domanda se anche il mese di settembre possa risultare caldo quanto luglio, spiega che non è possibile formulare previsioni attendibili con così largo anticipo. «Oltre i dieci giorni – osserva – si entra nel campo delle ipotesi e non della scienza».

Tra gli aspetti più preoccupanti evidenziati dal climatologo vi è anche l’impatto sanitario delle ondate di calore. Le temperature estreme, ricorda, possono provocare gravi conseguenze soprattutto per anziani e persone fragili, contribuendo ogni anno a un aumento della mortalità, dati che spesso emergono soltanto mesi dopo e ricevono un’attenzione mediatica limitata.

Nonostante il quadro critico, Mercalli ribadisce che le soluzioni esistono, ma richiedono decisioni politiche coraggiose e un cambiamento profondo nei modelli di sviluppo, produzione energetica e gestione del territorio.

«L’ottimismo – conclude – arriverà quando alle parole seguiranno i fatti. Solo una concreta riduzione delle emissioni e un impegno reale nella lotta al cambiamento climatico potranno invertire una tendenza che oggi continua a destare forte preoccupazione nella comunità scientifica.»

Lo riporta l’ANSA

1 commento su "Caldo estremo, Mercalli lancia l’allarme: «Il peggio deve ancora arrivare»"

  1. Vaglielo a far capire a TRUMP, che dice che è un fenomeno ciclico e naturale e che il contrasto che si dovrebbe attuare, da subito, è pura follia e non va attuato, contrariamente a già asseriscono i metereologi e gli scienziati.
    Certo è che passerà alla storia… in un modo o nell’altro…

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