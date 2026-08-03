Cerignola, Rosario Cicciotti attacca l'amministrazione: «Commercio in crisi e scelte che penalizzano la città»

CERIGNOLA – Un duro atto d’accusa nei confronti dell’amministrazione comunale arriva da Rosario Cicciotti, commerciante storico della città, che attraverso un lungo post pubblicato sui social esprime forte preoccupazione per la gestione di alcune delle principali questioni cittadine.

Nel suo intervento, Cicciotti sostiene che chi amministra una città debba dimostrare «coerenza prima verso i cittadini e poi verso se stesso», accusando l’attuale maggioranza di aver assunto decisioni che, a suo dire, hanno creato disagi ai commercianti, agli ambulanti e ai residenti.

Tra i temi affrontati figurano la riorganizzazione del mercato in occasione della festa della Madonna di Ripalta, la ZTL, la pista ciclabile e la riduzione dei parcheggi. Secondo Cicciotti, questi interventi avrebbero inciso negativamente sulle attività economiche del centro cittadino.

Il commerciante critica inoltre quelle che definisce iniziative di carattere prevalentemente estetico o di intrattenimento, sostenendo che non sarebbero sufficienti a risolvere i problemi strutturali della città. Esprime poi dubbi sulla gestione della raccolta differenziata e sull’eventualità di futuri aumenti della Tari, affermando che, a suo giudizio, gli incrementi sarebbero soltanto rinviati.

Nel post trovano spazio anche osservazioni sul clima politico all’interno del Consiglio comunale. Cicciotti evidenzia presunte assenze dei consiglieri di maggioranza e sostiene che alcune informazioni verrebbero comunicate ai cittadini con scarso anticipo, soprattutto durante il periodo estivo, rendendo più difficile un confronto pubblico.

Ampio spazio è dedicato anche alla questione delle giostre della festa patronale. Secondo quanto riferisce, inizialmente era stato smentito che vi fossero problemi legati all’allestimento in via Candela, ma successivamente gli stessi operatori dello spettacolo viaggiante avrebbero confermato l’impossibilità di ospitare circa trenta attrazioni per mancanza di spazio. Da qui le preoccupazioni sulla viabilità, sui parcheggi e sulla gestione del traffico durante la manifestazione, nonostante l’annunciata assunzione di sei nuovi agenti di polizia locale.

Nella parte finale del suo intervento, Cicciotti rivolge un appello in difesa del commercio cittadino. Forte dei suoi 55 anni di attività, afferma di non aver mai assistito a una situazione simile, descrivendo un centro commerciale naturale in forte difficoltà, con negozi e mercato sempre meno frequentati e una città che, secondo la sua opinione, fatica ad attrarre visitatori.

Le dichiarazioni rappresentano il punto di vista dell’autore del post e si inseriscono nel dibattito politico e amministrativo in corso a Cerignola.