Ciambò riempie il porto di gusto e tradizione. Maurizio Altomare: "Manfredonia ha mostrato il suo volto più bello"

Si è conclusa con una partecipazione che ha superato le aspettative l’edizione 2026 di Ciambò, l’iniziativa che venerdì 31 luglio ha animato il Molo di Levante e viale Miramare, richiamando migliaia di persone tra cittadini e visitatori.

Oltre 650 commensali hanno preso posto alla lunga tavolata affacciata sul porto per degustare la “Ciambotta Fresca”, mentre il Villaggio dello Street Food ha accolto circa 3.000 visitatori nel corso della serata. Complessivamente, l’evento ha fatto registrare circa 4mila presenze.

Al di là dei numeri, a caratterizzare la serata è stato il clima di partecipazione che si è respirato lungo il waterfront. I piatti proposti hanno raccontato la tradizione marinara di Manfredonia, con il pesce locale al centro dell’offerta gastronomica: dalla Ciambotta Fresca alle ricette della tradizione dei pescatori del Gargano, fino alle specialità preparate dagli operatori presenti nel Villaggio dello Street Food.

Ad accompagnare l’evento è stata la musica dal vivo, che ha contribuito a creare un’atmosfera di festa, trasformando il porto in un luogo di incontro e convivialità.

Per l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Manfredonia, Matteo Gentile, la risposta del pubblico rappresenta un segnale importante. «Siamo davvero soddisfatti – ha affermato – I numeri di quest’anno confermano che stiamo costruendo qualcosa di importante per la nostra città. Ciambò è un evento che valorizza il nostro porto, il nostro pesce e la nostra gente. Vedere così tante persone, manfredoniane e non, apprezzare la nostra cucina e la nostra tradizione marinara è la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta».

Questa seconda edizione conferma la volontà di far crescere un appuntamento dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze, con l’obiettivo di consolidarlo negli anni come uno degli eventi di riferimento dell’estate cittadina.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Manfredonia nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Puglia (dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale) ed è stata organizzata da Studio360 con il supporto di Partesa, Slow Food Manfredonia, Pro Loco Manfredonia, GAL Pesca, IPEOA “Michele Lecce” e Confcommercio Foggia.

Anche Maurizio Altomare, di Studio360, ha espresso soddisfazione per l’esito della manifestazione: «Manfredonia – è stato il suo commento – ha mostrato il suo volto più bello. Nella splendida cornice del Porto di Levante abbiamo raccontato la storia della città, il suo fascino e la sua tradizione marinara. La partecipazione registrata, a partire dal Villaggio dello Street Food, ci incoraggia a continuare a investire su questo progetto e a far crescere Ciambò anche nelle prossime edizioni».