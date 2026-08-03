Concorso per il profilo di Funzionario Amministrativo, si è svolta venerdì 31 luglio la prova orale

Si è svolta venerdì scorso 31 luglio, nella Sala Concorsi di Palazzo di Città, la prevista prova orale del concorso per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, bandito dal Comune di Foggia nell’ottobre dello scorso anno (1192 le domande pervenute per complessivi 6 posti). Vi hanno partecipato 18 dei 21 candidati ammessi.

La prova pre-selettiva (introdotta in considerazione dell’elevato numero di concorrenti) e la prova scritta si sono svolte lo scorso 20 gennaio, ma in quella occasione non poterono partecipare 2 candidate in stato di gravidanza che avevano presentato la relativa certificazione medica. In rigorosa osservanza delle normative vigenti in materia e alla luce della documentazione fornita, entrambe sono state quindi invitate a sostenere la prova preselettiva e la prova scritta il 22 maggio scorso.

Anche in occasione della prova orale, una candidata ha presentato la certificazione medica attestante un avanzato stato di gravidanza, ed è stato previsto per lei lo slittamento della prova stessa al prossimo 28 agosto, sempre nella Sala Concorsi di Palazzo di Città.