ROMA, 2 agosto 2026 – Traffico sostenuto, volumi in aumento e rallentamenti lungo alcune delle principali arterie italiane, ma senza particolari criticità. È questo il bilancio del primo fine settimana di agosto sulla rete Anas, segnato dalle partenze verso le località di villeggiatura e dal primo bollino nero dell’estate 2026.

Secondo i dati diffusi da Anas, società del Gruppo FS Italiane, tra venerdì e domenica i flussi sono cresciuti dell’1,35% rispetto al weekend precedente e del 4,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’incremento più marcato si è registrato nelle regioni meridionali, dove il traffico è aumentato del 3,26%.

Nella mattinata di domenica 2 agosto gli aumenti più significativi hanno interessato l’A2 Autostrada del Mediterraneo, in particolare nell’area di Sicignano degli Alburni, la strada statale 16 Adriatica all’altezza di Falconara Marittima e la statale 18 Tirrena Inferiore nei pressi di Vibo Valentia.

Rallentamenti sono stati segnalati anche in Sicilia, lungo l’A29 Palermo-Mazara del Vallo nel capoluogo regionale e sulla Tangenziale Ovest di Catania, in prossimità dello svincolo di Catania Nord.

Traffico sostenuto anche nel Lazio, soprattutto sull’A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino in direzione dello scalo e sulla Pontina verso il litorale. In Lombardia, invece, flussi elevati sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, in direzione del confine svizzero.

I tratti più trafficati

Sull’A2 i maggiori volumi sono stati registrati a Pontecagnano Faiano, con 273.900 transiti, a Salerno, con 231 mila veicoli, e a Battipaglia, con 196.061 passaggi.

In Sicilia sono stati rilevati 182.657 veicoli sulla A19 diramazione presso Palermo e 182.977 sulla Tangenziale di Catania all’altezza di Misterbianco. Sulla A19 Palermo-Catania sono transitati 110.875 mezzi ad Altavilla Milicia.

Nel Lazio il dato più alto riguarda il Grande Raccordo Anulare di Roma, con 326.473 veicoli nel tratto Laurentina-Castel di Leva, 291.141 nella zona Pisana-Aurelia e 272.814 nell’area Cassia-Tomba di Nerone. Sulla Pontina, nella Capitale, sono stati registrati 152.067 transiti.

In Calabria la statale 106 Jonica ha fatto segnare 71.865 passaggi presso Reggio Calabria, mentre sul raccordo autostradale 4 sono transitati 94.083 veicoli. In Campania, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, sono stati rilevati 86.119 mezzi a Capaccio Paestum.

Particolarmente elevati i numeri in Puglia: sulla statale 16 Adriatica, presso Bari, sono stati registrati 330.939 transiti. Sulla statale 101 Salentina di Gallipoli i passaggi sono stati 133.221 a Lequile, mentre sulla Tangenziale Ovest di Lecce hanno raggiunto quota 141.804.

In Lombardia, lungo la statale 36, sono transitati 200.159 veicoli presso Monza. In Abruzzo, sul raccordo Chieti-Pescara, i mezzi rilevati a San Giovanni Teatino sono stati 145.484.

Su base regionale, i sensori Anas hanno registrato quasi 2,4 milioni di veicoli in Puglia, circa 2 milioni in Calabria e oltre 2 milioni in Emilia-Romagna. In Piemonte i passaggi hanno superato quota 714 mila, mentre in Veneto sono stati quasi 628 mila. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti resterà in vigore fino alle 22 di domenica 2 agosto. Il bollino rosso è previsto per tutto il pomeriggio, in concomitanza con le ultime partenze e con i rientri legati agli spostamenti di breve e medio raggio.

Anas invita gli automobilisti a programmare con attenzione gli spostamenti, controllando il veicolo prima della partenza e verificando pressione degli pneumatici, livelli di olio e acqua ed efficienza delle luci. Fondamentale anche consultare le previsioni meteo, il calendario delle giornate più critiche e la situazione dei cantieri. Nei giorni più caldi è consigliabile portare con sé una scorta d’acqua e beni di prima necessità. L’azienda richiama inoltre al rispetto dei limiti di velocità, della distanza di sicurezza e dell’obbligo di utilizzare le cinture. In caso di stanchezza o sonnolenza è necessario fermarsi in un’area di servizio e riposare.

Particolare attenzione viene infine rivolta alle distrazioni al volante: non guardare la strada, non prestare attenzione alla guida o impegnare le mani in altre attività può aumentare in modo significativo il rischio di incidenti. Le informazioni aggiornate sulla viabilità sono disponibili attraverso il portale Anas, l’app “VAI”, il servizio CCISS Viaggiare Informati e il numero verde 800 841 148, attivo 24 ore su 24.