Estate, scorte di sangue in calo: l'appello del Policlinico di Foggia a donare

FOGGIA – Con l’arrivo dell’estate tornano a diminuire le donazioni di sangue, mentre aumenta il fabbisogno per far fronte alle attività assistenziali, agli interventi chirurgici e alle emergenze. Per questo il Policlinico di Foggia rinnova l’invito ai cittadini a compiere un gesto di solidarietà che può salvare vite.

Il periodo estivo, infatti, è tradizionalmente caratterizzato da una riduzione delle donazioni, a fronte di una crescente richiesta di sangue dovuta anche all’incremento degli incidenti stradali e degli eventi traumatici, favorito dal maggiore afflusso turistico nella regione.

Le trasfusioni rappresentano una terapia salvavita e non possono essere rinviate per pazienti oncologici, ematologici e talassemici, così come nei casi di gravi emorragie, traumi e interventi chirurgici.

A lanciare un nuovo appello è il direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) del Policlinico di Foggia, Tommaso Granato, che evidenzia la persistente carenza di scorte registrata in tutta la Puglia, con particolare criticità per il sangue di gruppo 0 positivo e 0 negativo.

«A seguito della perdurante carenza di scorte di sangue, che quest’anno interessa l’intero territorio regionale, invitiamo cittadini, istituzioni, associazioni di volontariato e tutto il personale del Policlinico a non abbassare la guardia e a continuare a donare. Solo così sarà possibile garantire la disponibilità di sangue ai pazienti con necessità cliniche indifferibili e mantenere vivo il senso di solidarietà verso un bene che appartiene a tutti», afferma Granato.

Il direttore del SIMT sottolinea come la disponibilità di sangue sia una risorsa preziosa, limitata e insostituibile, la cui tutela rappresenta una responsabilità collettiva. «Proteggere il diritto alla salute significa anche assicurare l’equità delle cure attraverso un gesto semplice ma fondamentale come la donazione», conclude.

È possibile donare il sangue presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) del Policlinico di Foggia.