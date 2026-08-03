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Foggia. Al via i lavori di riqualificazione in Via Borrelli

Investimenti per Foggia, Capozzi: “Basta polemiche, lavoriamo insieme per la città”

ph Comune di Foggia

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
3 Agosto 2026
Stato news //

Al via i lavori di riqualificazione in Via Borrelli

Prendono ufficialmente il via i lavori in Via Borrelli, un intervento atteso dai residenti e fortemente sostenuto dal gruppo consiliare CON Foggia.

L’opera rappresenta il risultato di un impegno costante portato avanti dal capogruppo Achille Capozzi e dai consiglieri comunali Antonello Rizzi e Pasquale Ciruolo, che hanno seguito con determinazione l’iter amministrativo affinché si giungesse all’avvio dei lavori.

«L’inizio di questo cantiere è un segnale concreto di attenzione verso il quartiere e verso le esigenze dei cittadini. Continueremo a lavorare affinché gli impegni assunti si trasformino in risultati tangibili, migliorando la qualità della vita e la sicurezza della nostra città».

L’intervento in Via Borrelli si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione e manutenzione del territorio, con l’obiettivo di restituire ai cittadini spazi più sicuri, funzionali e decorosi.

Il gruppo CON Foggia esprime soddisfazione per questo importante traguardo e conferma il proprio impegno a monitorare l’andamento dei lavori fino al loro completamento, mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze della comunità.

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