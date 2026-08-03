Foggia, la SpiderBand conquista il pubblico al Burger King

FOGGIA – Non solo cinema, ma anche musica dal vivo e spettacolo. Il Burger King di Foggia si è trasformato, per una sera, in un vero e proprio palcoscenico dedicato al celebre supereroe della Marvel grazie all’esibizione della SpiderBand, formazione che ha saputo coinvolgere spettatori di tutte le età con un evento ricco di energia.

Tra giochi di luci rosse e blu, scenografie suggestive e un repertorio caratterizzato da sonorità hard rock e heavy metal, la band ha dato vita a uno spettacolo capace di ricreare l’atmosfera dinamica e adrenalinica del mondo di Spider-Man.

L’evento ha richiamato numerose famiglie, giovani e appassionati, trasformando il locale in un punto d’incontro all’insegna del divertimento. Bambini e adulti hanno partecipato con entusiasmo, lasciandosi coinvolgere da uno show che ha unito musica, spettacolo e intrattenimento in un’esperienza immersiva.

Una serata diversa dal solito che ha trasformato il Burger King di Foggia in un luogo di festa.