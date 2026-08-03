Foggia – Lucera. Mezzo pesante fuori strada sulla Statale 17: ferito il conducente

Mezzo pesante fuori strada sulla Statale 17: ferito il conducente

LUCERA – Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 17, nel tratto che collega Foggia a Lucera. Un mezzo pesante è uscito di strada all’altezza del chilometro 320, in agro di Lucera, terminando la sua corsa contro l’ingresso di un’azienda.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro la struttura. Nell’impatto l’uomo è rimasto ferito. Le sue condizioni non sono state rese note.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di San Severo, che hanno effettuato i rilievi, messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’episodio rappresenta il secondo incidente stradale registrato nella giornata odierna in provincia di Foggia. Le indagini proseguono per chiarire le cause che hanno provocato l’uscita di strada del mezzo pesante.